غادر البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال الجديد، العاصمة الفرنسية باريس، متجهًا إلى الرياض، تمهيدًا لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بالمملكة.

ونشر نادي الهلال عبر حساباته الرسمية على موقع “إكش” (تويتر سابقًا)، اليوم، صورًا ومقطع فيديو لنجمه الجديد في طريقه إلى السعودية.

وأعلن الهلال مساء الثلاثاء رسميًا عن التعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار داسيلفا قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان البرازيلي البالغ 31 عاما، بحسب “عاجل” قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، وخاض 6 مواسم بقميص النادي شارك خلالها في 173 مباراة وسجل 118 هدفًا وحقق 13 لقبًا.