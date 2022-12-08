نجاح وساطة سعودية إماراتية في تبادل واشنطن وموسكو سجينين

أعلنت السعودية والإمارات نجاح وساطتهما بشأن تبادل الولايات المتحدة وروسيا سجينين لدى البلدين. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزارتي الخارجية في البلدين، نشرته وكالة الأنباء الإماراتية.

بيان مشترك

وأفاد البيان بـ:

“نجاح وساطة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في الإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا”.

وأشار إلى أن أبوظبي استقبلت اليوم المواطنة الأمريكية بريتني غراينر عبر طائرة خاصة قادمة من موسكو وذلك بعد إفراج السلطات الروسية عنها.

وأضاف أن ذلك تم “بالتزامن مع استقبال المواطن الروسي فيكتور بوت عبر طائرة خاصة قادمة من واشنطن وذلك بعد إفراج السلطات الأمريكية عنه، بحضور المختصين من الإمارات والسعودية”.

واستطرد البيان: “قام الجانبان الأمريكي والروسي بتسلم مواطنيهما تمهيدا لنقلهما إلى بلديهما”.

لاعبة سلة ومهرب سلاح

وغراينر (31 عاما) لاعبة في رابطة كرة السلة الأمريكية، اعتقلت في فبراير/ شباط الماضي، بعد أن قالت السلطات الروسية إنها عثرت بحوزتها على زيت الماريغوانا. وفي يوليو/ تموز الماضي، أقرت غراينر بأنها مذنبة في تهم تتعلق بالمخدرات، إلا أنها أكدت أنها استخدمت “الحشيش الطبي” لعلاج الألم، نافية عزمها انتهاك القانون الروسي، أما فيكتور بوت فهو مهرب أسحة روسي.