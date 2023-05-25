نجاح هيئة قناة السويس بتعويم السفينة العالقة واستئناف حركة الملاحة

وقالت لِيث إيجينسيز في تغريدة على تويتر إن هيئة قناة السويس نجحت في تعويم السفينة العالقة: “
وكانت شركة الشحن (لِيث إيجينسيز)، قد نشرت صباح الخميس، أن سفينة جنحت في قناة السويس في مصر “تاركة وراءها” 4 سفن على الأقل.
دليل شامل لأخبار الاقتصاد والأعمال في الخليج والشرق الأوسط مع أخبار البنوك والتمويل والبناء والطاقة والإعلام والتسويق والعقارات والنقل والسفر والتقنية والسياسة والصحة ونمط الحياة والوظائف ودليل الإمارات .أهم أخبار الأعمال في دبي والخليج
وقالت لِيث إيجينسيز في تغريدة على تويتر إن هيئة قناة السويس نجحت في تعويم السفينة العالقة: “
وكانت شركة الشحن (لِيث إيجينسيز)، قد نشرت صباح الخميس، أن سفينة جنحت في قناة السويس في مصر “تاركة وراءها” 4 سفن على الأقل.