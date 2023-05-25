نجاح هيئة قناة السويس بتعويم السفينة العالقة واستئناف حركة الملاحة

وقالت لِيث إيجينسيز في تغريدة على تويتر إن هيئة قناة السويس نجحت في تعويم السفينة العالقة: “

The Suez Canal Authority has successfully refloated M/V XIN HAI TONG 23 at 0740hrs.



The northbound convoy will enter at 0930hrs. https://t.co/r2aGSALXE0 — Leth (@AgenciesLeth) May 25, 2023

وكانت شركة الشحن (لِيث إيجينسيز)، قد نشرت صباح الخميس، أن سفينة جنحت في قناة السويس في مصر “تاركة وراءها” 4 سفن على الأقل.