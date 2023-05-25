سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

نجاح هيئة قناة السويس بتعويم السفينة العالقة واستئناف حركة الملاحة

سامر باطر by سامر باطر

وقالت لِيث إيجينسيز في تغريدة على تويتر إن هيئة قناة السويس نجحت في تعويم السفينة العالقة: “

وكانت شركة الشحن (لِيث إيجينسيز)، قد نشرت صباح الخميس، أن سفينة جنحت في قناة السويس في مصر “تاركة وراءها” 4 سفن على الأقل.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...