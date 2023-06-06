الابداع والجودة والقيمة المضافة سر نجاح شركة تطوير مصر

الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، تطوير مصر

بدأت رحلة نجاح ضيفنا الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ شركة تطوير مصر منذ تخرجه عام 1993م من كلية الهندسة بجامعة القاهرة والتحاقه بسوق العمل حيث قضى قرابة عشر سنوات متنقلاً بين عدة شركات عقارية مستطلعاً أسرار السوق العقاري الأكبر في الشرق الأوسط تمهيدا للنقلة النوعية القادمة التي كان يفكر بها.

وحين ترك عمله الحكومي كمستشار لوزير الإسكان في 2006 كان اتخذ قراره الحاسم بالدخول القوي لسوق العقار برؤية مختلفة ونظرة مستقبلية تفكر خارج الصندوق ولا تترك أي تفاصيل بدون التوقف عنده لأن الهدف المنشود لا يقبل الا التميز والتفرد والريادة ،وهنا يقول :”كنت أفكر بشركة تستطيع تقديم قيمة مضافة لي كانسان ومتخصص بالمجال، وقيمة إضافية للعميل وكذلك للمساهمين إضافة للمنطقة ، وكنت أتساءل لماذا لا يحتوي القطاع العقاري المصري علي منتجات مختلفة مماثلة لما نراه في الخليج وأوروبا ، ولماذا هناك فجوة بما يتعلق برضاء العميل التام عند استلام وحدته حيث نجد دائماً ملاحظات تتعلق بالتشطيب الخارجي او الداخلي أو التكييف أو غيرها من أبسط الملاحظات التي تعكر عليه فرحته” .

ويضيف الدكتور شلبي :”خبراتي العملية بالقطاع الخاص والحكومي، إلى جانب دراساتي العليا ساعدتني على وضع التصور الأولي لما أريد أن أبدأ به ، وهذا ما تحقق من خلال شركة تطوير مصر وعبر أول مشروع مثل تحدياً كبيراً لظروف فنية وطبوغرافية متعددة ولكن تم التغلب عليها ليكون مشروع إلمونت جلالة في العين السخنة نموذجاً للنجاح والتفوق الذي استمر فيما بعد بتوسع الشركة وانتشارها بمشاريع نوعية لقيت الاقبال والتقدير” .

تولى أحمد شلبي قيادة شركة تطوير مصر، إلى تحقيق الريادة، بتقديم منتجات عقارية متميزة، تتلاءم مع احتياجات العملاء المختلفة، وقادرة على المنافسة وتحقيق التميز .وبالإضافة لمنصبه في تطوير مصر، يعمل د. شلبي أستاذاً للتنمية العمرانية والعمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وهو أستاذ زائر بقسم تخطيط المدن في جامعة كورنيل بنيويورك سابقا ، بالإضافة إلى كونه رئيساً لمجلس العقار المصري وعضواً بمجلس الإدارة في المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورئيس مشارك للجنة التطوير العقاري بغرفة التجارة الأمريكية في مصر، كما يشغل مناصب اخري مثل كونه نائباً لرئيس المجلس التصديري للعقار، وعضواً في مجلس إدارة مجلس الاعمال المصري الإماراتي. كما عمل كمستشاراً فنياً لرئيس مجلس الإدارة في شركة المستقبل للتنمية العمرانية بين 2013 و 2014، ومستشاراً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال 2013، ونائب الرئيس الأول لقطاع العقارات في “شركة الفوارس القابضة” بين 2006 و 2012، ونائباً للمدير العام في شركة “دار لوتس للهندسة وإدارة المشروعات” بين 1997 و 2006، و عمل مديراً عاماً في “شركة الدار” في مصر بين 1993 و 1997.

القيمة المضافة والابداع والجودة

يقول الدكتور شلبي: “ثلاثة أشياء نركز عليها ولا يمكن ان نتنازل عنها وهي تمثل قيمنا ورؤيتنا وسر نجاحنا ، القيمة المضافة ، والإبداع ، والجودة ، والحمد لله نفخر اليوم بما حققته الشركة من نجاحات غير مسبوقة في ظروف صعبة ، وخلال تسع سنوات لديها محفظة أراضي تصل إلى قرابة سبعة مليون ونصف متر مسطح ،واستثمارات بمشاريعها لغاية 2030 تقرب من 5 مليار دولار ، ومبيعات تعاقدية محققة على الأرض بقيمة حوالي 42 مليار جنيه ، وأكثر من 13 ألف عميل يزيدون اسبوعياً، وبنهاية هذا العام سنكون نجحنا في تسليم ما يزيد عن 4 الاف وحدة سكنية .ولا ننسى ان هذا تحقق إضافة لما بذلناه من جهد وأداء نتيجة المناخ الاستثماري المشجع في مصر والعوائد الاستثمارية الإيجابية للقطاع العقار المصري .”

الحلم بدأ من “العين السخنة “

ويستذكر شلبي بعض التفاصيل الصغيرة والمهمة في المشروع الأول بالعين السخنة قبل البدء بالعمل الفعلي بعد شراء الأرض التي تبلغ مساحتها قرابة المليونين متر مربع والتي شكلت رؤيتها الأولى تحدياً هائلاً له ولزملائه لطبيعتها الطبوغرافية والجبلية المعقدة، ولكن هذا لم يمنعه من قبول التحدي وإعلان الخطوة الأولى التي تبعتها مجهودات مضنية تكللت بنجاح فاق التوقعات مما انعكس بالإيجاب علي المشاريع اللاحقة وساهم بشكل رئيسي في إحداث نقلة نوعية في خارطة القطاع العقاري المصري والمنطقة.

يقول الدكتور شلبي:

بعد إطلاق مشروع إلمونت جلالة بالعين السخنة في عام 2015، تتالت المشاريع وتنوعت بين عدة مناطق استراتيجية في مصر، حيث قمنا ايضاً بإطلاق مشروع فوكا باي بالساحل الشمالي عام 2015، وهو يعتبر من أكبر مشروعاتنا ،ويقع على مساحة نحو 220 فدان في منطقة رأس الحكمة أجمل شواطئ الساحل الشمالي، ومن أبرز مميزاته ان مساحة المباني 20% فقط أما باقي المساحة فهي للخدمات والمساحات الخضراء والبحيرات المتمثلة في الكريستال لاجون.

كما أطلقنا ثالث مشروعاتنا وهو بلومفيلدز بمستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة ، والمبني على مساحة ضخمة تبلغ قدرها 415 فدانا، تم تخصيص 90 فداناً منها لتصبح منطقة تعليمية تضم مدارس وجامعات عالمية مثل جامعة نيو جيرسي للتكنولوجيا الامريكية NJIT ومدرسة كينجز كوليدج الإنجليزية وغيرهم كما تضم مركزاَ للإبداع والابتكار سنقوم تحت إدارة الشبكة العالمية لريادة الاعمال GEN، كما تم تخصيص مساحة 325 فدان للمناطق السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية.

وكذلك مشروع دي باي الساحل الشمالي على مساحة 200 فدان. وتبلغ مساحة شاطئ القرية 800 متر وعمق المشروع 1100 متر، وهو مشروع مقسم إلى 6 مراحل في صورة مصاطب متدرجة 20% للمباني السكنية، 80% للخدمات، ويحتوي المشروع على 1800 وحدة متنوعة.

ثم كان مشروع ريفرز زايد، وهو مجمع عائلي بتصاميم رائعة وبمساحة 100فدان يشتمل على وحدات مستقلة ومتنوعة ترضي كل الأذواق.

مجمعات مستدامة وذكية وسعيدة

ويضيف الدكتور شلبي:

تكمن نقطة تميز شركة تطوير مصر في استراتيجيتها الشاملة التي تركز علي الحلول المتكاملة المتمثلة في جودة البناء والتصميم والهندسة المعمارية الفريدة والمناظر الطبيعية الخلابة وتنوع وسائل الراحة. ذلك الي جانب التميز في التصميم والابتكار والاستدامة، وتفرد الشركة بتطوير مجتمعات مستدامة وذكية وسعيدة صديقة للبيئة من كل الجوانب ولذلك تعاونا مع كبرى الشركات ومقدمي الخدمات في العالم لتقديم تجربة مختلفة في هذا الإطار تشمل مختلف جوانب الحياة وتعتمد بشكل اساسي علي استخدام التكنولوجيا. وحازت الشركة على عدة جوائز عالمية تقديراً لتميزها في مشروعاتها وكانا مشروعي المونت جلالة في العين السخنة ، و فوكا باي في رأس الحكمة ضمن المشروعات الرائدة فيما يتعلق بالجوائز .

التوسع والانتشار خارجياً

يقول الدكتور شلبي: “بعد خمس سنوات من انطلاقتنا ونجاحنا في السوق المصري ، وتحديداً في عام 2019 اجتمعنا لمناقشة خططنا المستقبلية بعد أن حققنا هدفين من أهدافنا الاستراتيجية الثلاثة ،الأول التميز والابتكار في مشاريعنا ، والثاني إطلاق المشاريع غير السكنية بما فيها التجاري والتعليمي وغيره ، والثالث الذي سنعمل عليه وهو التوسع خارج مصر ، ودرسنا عدة أسواق ،الخليج ، المغرب، اليونان، إنجلترا ، ووجدنا أن أنسب سوق حالياً هو السوق السعودي الذي يشهد تطوراً غير مسبوق في كل المجالات ومن ضمنه سوق العقار .وشجعنا أكثر لقاءنا مع معالي وزير الإسكان المهندس ماجد الحقيل في القاهرة حيث عرض علينا خططه لقطاع العقار في المملكة والمشاريع التي يمكن اقامتها والبيئة المشجعة من كل النواحي وترحيبه بخبرات الشركات المصرية العقارية المتخصصة في هذا المجال ومن ضمنها شركة تطوير مصر التي كانت واحدة من 4 شركات كانت حاضرة اللقاء مع معالي الوزير .

شراكة سعودية مصرية للنجاح

وبالفعل بدأت الزيارات للرياض وجدة ولقاء رجال الأعمال والشركات والاطلاع عن قرب على السوق العقاري ومتطلباته ليكون الحضور الأول قوياً ومتناسباً مع النجاح والتميز الذي تملكه شركة تطوير مصر، ولله الحمد قمنا بتوقيع عقد شراكة استراتيجية مع مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية لتطوير المشاريع العمرانية المتكاملة والمنتجعات السياحية بمعايير عالمية في المملكة، وذلك بهدف تحقيق قيمة مضافة للسوق العقاري السعودي من خلال خبرات كلاً من الكيانين ، وقد تم توقيع عقد الشراكة في عاصمة المملكة العربية السعودية “الرياض”، في فندق فيرمونت رملة للشقق الفندقية وهو احدى مشروعات مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية. وشهد علي التوقيع علي العقد كلاً من وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري عبد الرحمن الطويل، والوكيل المساعد للقطاعات الخدمية بوكالة تطوير الاستثمارات بوزارة الاستثمار عمار محمد نور الطف، وعدد من مسؤولي الشركتين وبعض من ممثلي المؤسسات الإعلامية الكبرى من مصر والسعودية.

وتسعى هذه الشراكة لتحقيق التعاون وتبادل الخبرات بين الشركتين في المجال العقاري، وتماشياً مع رؤية الشركتين الاستراتيجية لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة التي تشمل تطوير مشروعات تقدم جودة حياة متميزة مع تقديم الخدمات المختلفة من تشغيل وإدارة المجتمعات بما يضمن خلق قيمة مضافة لقاطني ورواد المشروعات والمناطق المجاورة. وتتمثل هذه الشراكة في دعم عملية التطوير العقاري والعمل على إنشاء المشاريع السكنية والتجارية والإدارية والتعليمية والترفيهية والفندقية، وتقديم الدعم لترويج الاستثمار داخل المملكة في المرحلة الحالية وداخل مصر في مراحل لاحقة. وان شاء الله نتطلع قريباً لإطلاق مشروع مميز وكبير يعكس مكانة شركتنا وشريكنا السعودي ويتماشى مع التقدم والازدهار الذي تشهده المملكة وهي ماضية بتنفيذ رؤية 2030 الرؤية الطموحة لمستقبل السعودية المشرق.

كما أننا نتطلع من خلال هذه الشراكة للانطلاق عالمياً والدخول في أسواق جديدة مثل المغرب والسوق الاوروبي وغيره لتطوير مشاريع ونماذج أعمال تناسب تلك الاسواق”.

من اللقاء

أشاد الدكتور أحمد شلبي خلال اللقاء أكثر من مرة بالفريق العامل معه في الشركة، وركز على نقطة الابداع في الأداء والشغف في العمل ،والانجاز المميز، والعمل كأسرة واحدة .

وجه نصيحة للشباب ورواد الأعمال للتمييز بين ثلاث مراحل تلي التخرج وقبل الدخول في الحياة العملية وهي فترة العشرين وحتى الثلاثين وتكون للتجارب واكتساب الخبرات ومن ثم المرحلة التي بعدها التفكير بعمل مستقل حيث تكون الصورة أوضح وتساعد على اتخاذ القرار الأنسب ، وبعدها المرحلة الثالثة الاستقرار واستمرار العمل مع مراعاة ظروف الحياة والاستمتاع بها ،وقبل كل ذلك الايمان والشكر لله على فضله وكرمه .

وجه الدكتور شلبي خلال اللقاء الشكر لزملائه وشركائه الذين عملوا معه منذ انطلاقته، ونوه بدورهم وماقدموه لإنجاح الشركة وتطورها ونموها وتميزها.