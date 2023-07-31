أعلنت مجموعة إس تي سي (stc) السعودية؛ ممكِّن التحول الرقمي في المنطقة، اليوم الإثنين، عن نجاح أول تجارب حيَّة للجيل الخامس المتقدِّم على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوصول لسرعات عالية تتعدى 10Gbps باستخدام تقنية (mmwave) منجزة بذلك مرحلة جديدة تضع المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة في عالم الاتصالات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تأتي هذي التجارب مكملة لبنية تحتية متينة لشبكة الجيل الخامس المتقدم G 5.5 في المملكة العربية السعودية للوصول إلى نقل بيانات بسرعات قياسية جديدة في بيئة عمل حيَّة؛ مما سيفتح المجال لنقلة نوعية في تقديم خدمات جديدة وتجارب عملاء مميزة وغير مسبوقة، وفتح آفاق جديدة للتواصل تتخطى الحدود المكانية والزمانية.

ويعد نجاح هذه التجارب جزءاً من استراتيجية إس تي سي (تجرأ) التي تتيح الوصول لخدمات جديدة ونقل تجارب العملاء لمراحل أبعد؛ تماشياً مع رؤية المملكة 2030، ودعم التحول الرقمي في المنطقة.