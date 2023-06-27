نجاح الخطة السعودية في تصعيد 1.845.045 حاجاً إلى مشعر عرفات

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، اليوم الثلاثاء، عن نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات موضحاً أن عدد الحجاج في حج هذا العام بلغ 1,845,045 حاجاً قدموا من أكثر من 150 دولة داعياً الله لهم أن يكملوا مناسكهم بيسرٍ وسهولة وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين آمنين.

وجاء تصريحات الوزير توفيق بن فوزان الربيعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مخيم الوزارة في مشعر عرفات؛ مؤكداً أن وزارة الحج والعمرة وكافة شركائها يتابعون من خلال الفرق الميدانية وعلى مدار الساعة كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، منوها إلى أن الوزارة ستتعامل بحزم مع أي تقصير يؤثّر على رحلة الحجاج وأدائهم لنسكهم.

وقدم الوزير شكره للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على اهتمامهما وحرصهما على تقديم أفضل وأجود الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

كما تقدم بالشكر للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس لجنة الحج والزيارة بالمدينة المنورة ونائبيهما، والجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن من كافة القطاعات المدنية والعسكرية؛ التي عملت كنسيج واحد لإنجاح موسم حج هذا العام، وتأمين راحة ضيوف الرحمن بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

ونوه الوزير في رده على سؤال وكالة الأنباء السعودية؛ بأن توظيف التقنية للوزارة في أعمال الحج أخذت حيزاً كبيراً، في تقديم خدمات أفضل لحجاج بيت الله الحرام، للتسهيل عليهم أداء مناسكهم؛ مشيراً إلى التوسع هذا العام في استخدام “بطاقة الحاج”، ضمن حزمة الحلول الرقمية المتنوعة التي تقدمها في موسم حج هذا العام 1444هــ؛ بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة، وذلك عبر إسهامها في تيسير إرشاد التائهين، والمساعدة في التواصل مع قائد المجموعة.

وأضاف أنه أتيح الحجز لحجاج الداخل إلكترونياً والدفع على دفعات لأول مرة في موسم حج هذا العام، بالإضافة إلى تطبيق الحجز الإلكتروني لـ 67 دولة من أوروبا والأمريكيتين وأستراليا، مشيراً إلى التوسع في تطبيق هذه التقنية مستقبلاً.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت، ظهر اليوم الثلاثاء، عن اكتمال عمليات التفويج والتصعيد إلى مشعر عرفات، وخلو مشعر منى من الحجاج اليوم الثلاثاء، منذ الساعة الـ 10 صباحًا؛ مشيرة إلى أن نسبة الالتزام بالتفويج تجاوزت 98 بالمئة، وذلك وفقاً للعدد المستهدف من وسائل النقل، وهو 20 ألف حافلة بأنماط النقل كافة وهي الترددي، والتقليدي، بالإضافة إلى استخدام الطاقة الكاملة لنقل الحجاج عبر قطار المشاعر المقدسة.