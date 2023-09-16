أكد اقتصاديون أن المملكة تسير في المسار الصحيح نحو تحقيق الإصلاحات التي خططت لها محرزة إنجازات على أرض الواقع.

و تأتي هذه التأكيدات مع نتائج تقرير صندوق النقد الدولي الصادر أخيراً؛ الذي أشار خلاله إلى أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، والتي ترجمة إلى إنجازات على أرض الواقع.

وبين الخبراء أن رؤية المملكة تسير في المسار الصحيح وتستمر في تحقيق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية، والإصلاحات المتخذة نحو ترشيد الإنفاق وتعزيز الإطار المالي، مع مساهمة الوتيرة الرائعة للرقمنة.

كما أكد التقرير أن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030، وفقًا لـ”عكاظ”.



وقال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي البروفيسور جاسم عجاقة: قامت المملكة بتحول لافت ورائع من أجل حوكمتها للاقتصاد السعودي من خلال رؤية 2030؛ التي استطاعت تحويل الاقتصاد ووضعته في طريق الزخم.

وتابع عجاقة أن صندوق النقد الدولي أثنى في تقريره على حوكمة الاقتصاد، فالقطاع غير النفطي سجل نسبة نمو كبيرة جدًا بلغت 4.9%، وهناك احتواء كبير للتضخم بنسبة 2.8%، رغم أن هذه النسبة من الصعب تحقيقها في العديد من الدول العالمية، إلا أن المملكة نجحت في ذلك.

أيضاً نجحت السعودية في تخفيض البطالة إلى نسب منخفضة جداً، إضافة إلى إشراك المرأة السعودية بنسب ممتازة تجاوزت المخطط له في برامج رؤية 2030.



وأضاف: يمكن الجزم بأن صندوق النقد الدولي وصف واقعاً حقيقياً على الأرض ينم عن تطور لافت للاقتصاد السعودي، وإصلاحات أكثر من كافية بل ومتقدمة جداً.

وهناك إشادة دولية بسرعة التطبيق واستخدام النتائج الناتجة عن هذا التطبيق، لذلك نعتقد أن المملكة تسير في رؤية 2030 بأكبر مما هو متوقع.



كانت نتائج تقرير الصندوق قد نوهت بجهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.



لافتة إلى أن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في 2022 بمعدل بلغ 8.7%، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها؛ إذ انخفضت إلى 8%

وأكّد التقرير أن استمرار إصلاحات رؤية السعودية 2030 يمثل تقدماً في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط.



متوقعاً استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يصل متوسط نموه إلى 4.9% في 2023.



وأشاد التقرير بالإجراءات والجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة المملكة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، ومواجهة تحديات التغير المناخي.