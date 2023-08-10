سامر باطر by سامر باطر

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نجاة وزير الدفاع اللبناني من محاولة اغتيال وتعرض سيارته لإطلاق نار من مجهولين

سامر باطر by سامر باطر

تعرض وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، الخميس، لمحاولة اغتيال في منطقة الحازمية محلة جسر الباشا بالعاصمة بيروت بحسب وكالة الأناضول.

وقالت وسائل إعلام لبنانية من بينها قناة “أم تي في”: تعرض موكب الوزير لأطلاق نار في منطقة جسر الباشا في العاصمة بيروت والوزير سليم بخير في مكان آمن لكن سيارته أصيبت بعدة طلقات.

وأضافت أن الوزير نجا من محاولة اغتيال بعدما تمّ إطلاق النار على سيارته بشكل مباشر من قبل مجهولين في منطقة الحازمية.

وأعلن الوزير في اتصال هاتفي مع ذات القناة، أنه بخير وهو في المستشفى، مشيرا إلى “تضرر الزجاج الخلفي للسيارة”.

وحتى الساعة 12:50 (ت.غ) لم يصدر بيان أو تصريح رسمي حول الحادثة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...