نجاة وزير الدفاع اللبناني من محاولة اغتيال وتعرض سيارته لإطلاق نار من مجهولين

تعرض وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، الخميس، لمحاولة اغتيال في منطقة الحازمية محلة جسر الباشا بالعاصمة بيروت بحسب وكالة الأناضول.

وقالت وسائل إعلام لبنانية من بينها قناة “أم تي في”: تعرض موكب الوزير لأطلاق نار في منطقة جسر الباشا في العاصمة بيروت والوزير سليم بخير في مكان آمن لكن سيارته أصيبت بعدة طلقات.

كيف علّق وزير الداخليّة على حادث الكحالة وإصابة موكب وزير الدفاع؟https://t.co/pUqrsSfThm pic.twitter.com/ZA5i4dNnQi — MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) August 10, 2023

وأضافت أن الوزير نجا من محاولة اغتيال بعدما تمّ إطلاق النار على سيارته بشكل مباشر من قبل مجهولين في منطقة الحازمية.

وأعلن الوزير في اتصال هاتفي مع ذات القناة، أنه بخير وهو في المستشفى، مشيرا إلى “تضرر الزجاج الخلفي للسيارة”.

وحتى الساعة 12:50 (ت.غ) لم يصدر بيان أو تصريح رسمي حول الحادثة.