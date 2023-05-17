أشارت بي بي سي نقلا عن متحدث باسم الأمير البريطاني، هاري، الأربعاء، إن الأمير وزوجته ميغان تعرضا “لمطاردة مصورين بالسيارات كادت أن تؤدي إلى حادث مروع يعيد للأذهان مأساة الأميرة ديانا والدة هاري حين لاحقها مصورو الباباراتزي.

ووقعت المطاردة بعد أن حضر هاري وميغان حفلا لتوزيع الجوائز في نيويورك أمس الثلاثاء.

وكان الزوجين في سيارة مع والدة ميغان ، دوريا راجلاند ، عندما تبعهما عدد من المصورين العدوانيين للغاية.

ولقيت الأميرة ديانا والدة هاري عام 1997 حتفها بعد مطاردة مصوري الباباراتزي لسيارتها في باريس.

قضت ديانا نحبها عن 36 عاما في 31 أغسطس آب عام 1997 مع عشيقها دودي الفايد عندما تحطمت السيارة التي كانت تقلهما في نفق بباريس أثناء مطاردة مصورين لهما.

الذين كانوا يلاحقونهما على دراجات نارية.

كانت ديانا، الزوجة الأولى لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، هي الأميرة المتألقة في قلب حكاية ملكية دارت فصولها تحت أضواء أجهزة الإعلام مما جعل منها على الأرجح أشهر نساء العالم قاطبة.

وأطلقت وفاتها أكبر موجة شعبية من الحزن في بريطانيا في العصر الحديث ولم يفتتن العالم منذ ذلك الحين بأحد مثلما افتتن بها.