مويضي المطيري by مويضي المطيري

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنستكنولوجياطيرانمواضيع

السعودية : نجاة “طيارين” من سقوط “تورنيدو” بالظهران

مويضي المطيري by مويضي المطيري

كشفت وزارة الدفاع، عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة، من نوع “تورنيدو”، وذلك أثناء مهمة تدريبية روتينية، في المنطقة الشرقية. 

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، سقوط المقاتلة الساعة 3:44 مساء اليوم الإثنين، في منطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران.

وبحسب العميد المالكي، فإن الطاقم الجوي للمقاتلة، قد نجا، بعد استخدام كرسي النجاة، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة، مؤكداً بدأ لجنة التحقيق بمهامها لمعرفة تفاصيل الحادث.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا