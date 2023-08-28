السعودية : نجاة “طيارين” من سقوط “تورنيدو” بالظهران

كشفت وزارة الدفاع، عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة، من نوع “تورنيدو”، وذلك أثناء مهمة تدريبية روتينية، في المنطقة الشرقية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، سقوط المقاتلة الساعة 3:44 مساء اليوم الإثنين، في منطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران.

وبحسب العميد المالكي، فإن الطاقم الجوي للمقاتلة، قد نجا، بعد استخدام كرسي النجاة، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة، مؤكداً بدأ لجنة التحقيق بمهامها لمعرفة تفاصيل الحادث.

#بيان| سقوط طائرة مقاتلة من نوع «تورنيدو» أثناء مهمة تدريبية بالمنطقة الشرقية ونجاة طاقمها الجوي. pic.twitter.com/WRIHk5OaYG — وزارة الدفاع (@modgovksa) August 28, 2023