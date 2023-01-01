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نجاة مروض حيوانات مفترسة من هجوم غادر من نمر أثناء عرض استعراضي في إيطاليا

بينما كان مروض الأسود والنمور إيفان، يؤدي عرضا في سيرك بإيطاليا مع أحد النمور، لم يكن يتوقع أن يأتيه الغدر من خلفه من نمر آخر، المدرب أصيب بإصابات طفيفة وتلقي العلاج في المستشفى.
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نجا مدرب الحيوانات المفترسة إيفان أورفي من الموت، بعدما باغته نمر أثناء أداء حركات استعراضية في سيرك إيطالي وانقض عليه.

وأظهرت لقطات فيديو –نمتنع عن نشرها – لحظة الهجوم  من الحيوان المفترس، في سيرك “مارينا أورفي” بمقاطعة ليتشي جنوبي إيطاليا.

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تفاصيل الحادث

عندما كان المدرب يعطي تعليمات لنمر آخر داخل قفص، تسلل النمر المفترس من خلفه، وانقض عليه وسحبه إلى الأرض من ساقه قبل أن يقفز على ظهره ويعضه في مناطق متفرقة من جسده.

ونقل المدرب إلى المستشفى مصابا بجروح في الرقبة والساق والذراع، لكنه نجا لحسن حظه من الموت، وقد غادر المستشفى بعدما تلقى العلاج.

التعامل مع النمر

وقد قررت إدارة السيرك عزل النمر الذي نفذ الهجوم، من أجل الخضوع لفحوص طبية بيطرية.

وأصدرت إدارة السيرك بيانا بشأن الحادث على “فيسبوك” قالت فيه:

  • إن المدرب “إيفان” أصيب خلال العرض، ولحسن الحظ تعرض لجروح طفيفة وحالته ليست مدعاة للقلق.
  • وقوع الحوادث جائز، والشجاعة التي أظهرها أولئك الذين يمارسون هذه المهنة مثل إيفان، تستحق التقدير.
  • العالم مليء بالحب الشديد للحيوانات، كما يوضح إيفان نفسه للجمهور في عروضه.
  • النمور حيوانات رائعة، وترويضها وتأسيس علاقة ثقة مع الإنسان فن عمره مئات السنين، ليس فقط في عالم السيرك.
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المنظمة الدولية لحماية الحيوانات

ومن جهتها قالت المنظمة الدولية لحماية الحيوانات (OIPA)، إن الهجوم دليل على ضرورة تطبيق قانون يحظر ظهور الحيوانات البرية في أنشطة السيرك.

ولسنوات طلبت المنظمة غير الحكومية المرتبطة بالعديد من هيئات الأمم المتحدة من مختلف حكومات العالم، إصلاح قانون استغلال الحيوانات لأغراض الترفيه.

وقال رئيس المنظمة ماسيمو كومباروتو في بيان:

  • وراء تدريبات السيرك تختفي شهور من الحرمان وسوء المعاملة والمعاناة، فلا عجب أن تحدث مثل هذه الوقائع.
  • الحيوانات التي تقدم عروضها في السيرك تعيش أسيرة خلف القضبان في مساحة محدودة، وتتعرض لضغوط دائمة. إنها تعيش حياة مخالفة لطبيعتها وفي بعض الأحيان تتمرد.
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