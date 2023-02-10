تسبب طيار لرحلة للخطوط القطرية بخطأ جعل الطائرة في رحلة للخطوط القطرية رمزها QR161، تهوي في هبوط حاد نحو مياه الخليج العربي قرب الدوحة بعد أن فقد ادراك للاتجاهات بعد الإقلاع مباشرة لتهوي الطائرة 1000 قدم خلال 24 ثانية ووصلت لمسافة 259 مترا فوق سطح البحر قبل أن يستدرك الخطأ وسط صراخ الركاب الطائرة التي كانت ممتلئة بالكامل يوم 10 يناير الماضي.

كان الضابط الأول يحلق بالطائرة يدويًا دون توجيهات من “مدير الرحلة” الآلي، وعاجله القبطان بتوليه مسؤولية القيادة والتحليق ليسحب الطائرة للأعلى من ارتفاع 800 قدم، متجنبًا كارثة.

ونقلت تقارير صحفية عن مراقب جوي اسمه لوكاس أندرسون والذي كان مسافرا من الدوحة إلى كوبنهاغن يوم 10 يناير، أن الطائرة التي أقلعت في رحلة عند الثانية صباحًا هوت للأسفل بعد دقائق من إقلاعها بسرعة 50 قدما بالثانية وشعر كما لو أن الطائرة تسقط إلى الأرض.

#QatarAirways Boeing 787-8 (A7-BCO) flight #QR161 to #Copenhagen started to descend at a rate of 3000 fpm above the sea a minute after takeoff from #Doha. The captain took control of the aircraft and recovered about 800ft above water. https://t.co/iY1OBjzW3A#Qatar #B787 #Boeing pic.twitter.com/o7xG6pph7v — FlightMode (@FlightModeblog) February 8, 2023

تحدث المراقب الجوي الذي عمل في الطيران لمدة 20 عامًا، عن حالة من الذعر في مقصورة طائرة دريملاينر -787-8 بسعة 250 راكبا-تابعة للخطوط الجوية القطرية وقال إن الركاب بدؤوا بالصراخ و إن راكبا تقيأ – وسط الذعر والصراخ الناس . كان لوكاس أندرسون مراقبًا للحركة الجوية – وقد تصادف أن يكون مسافرًا في رحلة رقم 161 QR من الدوحة إلى كوبنهاغن في 10 يناير .

الخطوط الجوية القطرية بدأت تحقيقاً بعد الحادث المرعب الذي كاد أن يقع الشهر الماضي.

وقالت الخطوط الجوية القطرية، إنه جرى الإبلاغ عن الحادث للسلطات على الفور، وأصدرت شركة الطيران بيانًا قالت فيه إن “الخطوط الجوية القطرية على علم بحدث يتعلق برحلة QR161 التي توجهت من الدوحة إلى كوبنهاغن في 10 يناير 2023. وتم إبلاغ السلطات بذلك على الفور ويدأت بإجراءات تحقيق داخلي”. و”أكدت أن الشركة أنها تتبع أعلى معايير السلامة والتدريب والإفصاح صرامة، وتعمل على معالجة أي نتائج بما يتماشى مع معايير الطيران”.