نجاة رجل من حادث روبوت قطع رأسه

نجا عامل صيني من الموت بأعجوبة بعد أن كاد روبوت يقطع رأسه بالكامل بانفصال فقرات العنق وانقطاع شرايينه بحسب تقارير صحفية. الحادث الذي وقع في شهر مايو تسبب في ما يُعرف بـ”قطع الرأس الداخلي”، حيث انفصلت فقرات عنق الرجل وتضررت شرايينه الرئيسية، مما أبقى رأسه متصلًا بجسده بالأنسجة الرخوة فقط. أُصيب الرجل بالشلل فورًا وتعرض لسكتة قلبية. بعد نقله إلى مستشفى شنغهاي تشانغتشنغ، واجه الأطباء حالة حرجة ومعقدة للغاية. أحد شرايينه تمزق وانسد بشظايا عظمية، بينما الآخر كان على وشك الانهيار. كانت الجراحة هي الأمل الوحيد للمريض، لكنها كانت محفوفة بمخاطر هائلة قد تؤدي إلى وفاته في ثوانٍ، مثل النزيف الحاد أو العدوى القاتلة. رغم التحديات غير المسبوقة، أجرى فريق جراحي متعدد التخصصات عملية جراحية ماراثونية استمرت ثلاث ساعات. نجح الأطباء في إزالة الجلطات الدموية، وإعادة محاذاة العظام المحطمة، وتثبيت العمود الفقري، ليُسجلوا بذلك أول حالة نجاة من إصابة بهذا النوع من الخطورة. ورغم التوجس العام من الروبوتات إلا أن الصين تمضي بحماس نحو الأتمتة بالربوتات وكشفت مؤخرا عن “رحم اصطناعي” مما أثار جدلاً عالميًا. وجرى الكشف عن أول “رحم اصطناعي” في العالم، وهو عبارة عن روبوت قادر على محاكاة عملية الحمل البشري بالكامل، من احتضان الجنين لمدة تسعة أشهر إلى ولادته. هذا الابتكار، قد يغير مفهوم الإنجاب إلى الأبد. يعتمد هذا الابتكار على رحم صناعي مزود بنظام غذائي متطور يحاكي المشيمة الطبيعية، حيث يغذي الجنين بالمواد الضرورية عبر أنبوب خاص. ووفقًا لـ الدكتور تشانغ تشيفنغ، مؤسس شركة “كايوا تكنولوجي” التي تقف وراء المشروع، وصلت التقنية إلى مرحلة متقدمة تسمح ببدء التجارب الأولية. لم يمر الإعلان عن هذا الإنجاز مرور الكرام، فقد أثار الخبر عاصفة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، وانقسم الرأي العام بين مؤيد ومعارض. يرى المعارضون أن هذا الابتكار يمثل تجاوزًا أخلاقيًا، فهو يحرم الجنين من الرابط العاطفي والجسدي الحيوي مع الأم. في المقابل، يرى المؤيدون أن هذه التقنية قد تكون حلًا ثوريًا للعديد من المشكلات، أبرزها تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالحمل والولادة، وتقديم أمل جديد للأزواج الذين يعانون من العقم. يأتي هذا الابتكار في وقت تواجه فيه الصين تراجعًا مقلقًا في معدلات الخصوبة، حيث ارتفعت نسبة العقم من 11.9% في عام 2007 إلى نحو 18% في عام 2020. ويرى الخبراء أن هذا الابتكار قد يكون جزءًا من الحل لمواجهة هذه الأزمة السكانية المتفاقمة.

