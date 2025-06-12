نجاة راكب بريطاني بإعجوبة من تحطم طائرة إير إنديا اليوم

نجا راكب بريطاني كان يجلس في المقعد 11A من حادث تحطم طائرة هندية، وفقًا لتقارير في الصحافة الهندية أشارت إلى أنه سار نحو سيارة إسعاف بعد خروجه من حطام الطائرة وجرى انتشال 204 من جثث الضحايا، فيما يتلقى 41 شخصًا العلاج من إصابات تعرضوا لها في الحادث. و أظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي راميش وهو يسير نحو سيارة إسعاف، وأكدت بي بي سي أن الناجي الوحيد بريطاني لديه زوجة وطفل. وعلمت بي بي سي أنه وُلد في الهند، لكنه يعيش في المملكة المتحدة منذ سنوات عديدة. وصرح قائد شرطة لوكالة أنباء هندية بأن رجلاً نجا من حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية الذي أودى بحياة 200 شخص على الأقل. وأكد مفوض شرطة أحمد آباد، جي إس مالك، لوكالة أنباء آسيا الدولية (ANI) بوجود ناجٍ واحد كان يجلس في المقعد 11A على متن طائرة بوينغ 787-8 المتجهة إلى لندن، وهو المقعد الذي أفادت السلطات أن البريطاني فيشواشكومار راميش كان يشغله.

صرح ابن عمه في ليستر، أجاي فالجي، لبي بي سي أن راميش اتصل بعائلته ليخبرهم أنه “بخير”، لكنه لا يعرف مكان شقيقه، أجاي، الذي كان أيضًا على متن الطائرة.

وقال شقيق راميش، نايان كومار راميش، إنه “لا يعرف” كيف نجا من الطائرة. وقال من منزل عائلته في ليستر: “تحدثتُ معه آخر مرة صباح أمس. نحن في حالة ذهول، حزن شديد”. “قال إنه لا يعرف كيف خرج من الطائرة”. وأفاد قريب يُدعى جاي لوكالة الأنباء الباكستانية أن السيد راميش تحدث إلى والده بعد الحادث قلقًا على شقيقه، وسأله: “أين أجاي؟”. قال القريب: “أصيب ببعض الجروح في وجهه. كان ملطخًا بالدماء”. “أعتقد أنه بخير. إنها صدمة كبيرة”. قالت وسائل إعلام هندية إن راميش عرض بطاقة صعوده إلى الطائرة، التي تُظهر اسمه ورقم مقعده.

ووقع حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية المتجهة إلى لندن في أحمد آباد بعد إقلاعها وتحطمت في منطقة سكنية وهي سكن الأطباء بعد أقل من دقيقة من إقلاعها. وصرح المفوض مالك لوكالة ANI أن الناجي “في المستشفى ويتلقى العلاج”. وأضاف لبي بي سي أنه تم انتشال 204 جثث، بينما يتلقى 41 شخصًا العلاج من إصابات. وأفادت الخطوط الجوية الهندية أن 169 هنديًا و53 بريطانيًا و7 برتغاليين وكنديًا واحدًا كانوا على متن الرحلة المتجهة إلى مطار جاتويك بلندن. وأعلنت جمعية غلوستر الإسلامية عن هوية البريطانيين الثلاثة الذين يُعتقد أنهم لقوا حتفهم على متن الرحلة، وهم أكيل ناناباوا وزوجته هناء فوراجي وابنتهما سارة.

رسم بياني يوضح موقع المقعد 11A على متن طائرة بوينج 787-8 التابعة لشركة طيران الهند.

غادرت رحلة طيران الهند AI171 مطار سردار فالابهاي باتيل الدولي في أحمد آباد الساعة 13:39 بالتوقيت المحلي (08:09 بتوقيت غرينتش)، وفقًا لما ذكرته شركة طيران الهند. كان من المقرر أن تهبط الطائرة في مطار جاتويك بلندن الساعة 18:25 بتوقيت غرينتش.