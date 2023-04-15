نجاة رئيس وزراء اليابان من محاولة اغتيال

أظهرت لقطات فيديو نجاة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من محاولة اغتيال استهدفته وجرى اعتقال شاب بعد أن رمى قنبلة محلية الصنع نحو كيشيدا.

استأنف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا نشاطه في إطار الحملة الانتخابية السبت بعد إجلائه من دون أن يصاب بأذى إثر انفجار “قنبلة دخانية” على ما يبدو وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ونقلت محطة “ان اتش كاي” الوطنية عن كيشيدا قوله في واكاياما في غرب اليابان “سمع دوي انفجار قوي (..) تحقق الشرطة في التفاصيل. أود أن اعتذر على القلق الذي لحق بالناس”.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن جسما يشبه الأنبوب ألقي بالقرب من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال إلقائه كلمة في الهواء الطلق بمدينة واكاياما يوم السبت وفقا لـ أ ف ب.

وقالت وكالة جيجي للأنباء إنه تم إجلاء كيشيدا.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن صوتا يشبه الانفجار سُمع في مكان الواقعة، مضيفة أن كيشيدا احتمى ولم يصب بسوء.

واعتُقِل شخص في مكان الواقعة، في ميناء سايكازاكي للصيد في مقاطعة واكاياما، حيث كان مقررا أن يلقي كيشيدا خطابًا، وفقًا لقناة “إن إتش كيه” التلفزيونيّة العامّة.

ورغم أن حوادث العنف السياسي نادرة نسبيا في اليابان إلا أن حادثة اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السنة الماضية أصبحت تثير المخاوف وكانت طائفة دينية وراء الدافع الذي أشار إليه المتهم بقتل شينزو آبي.نقلت وسائل الاعلام اليابانية أن القاتل تيتسويا ياماغامي (41 عاماً) قال إن والدته قدمت “تبرعا كبيرا” لطائفة دينية (وهي وينيفيكيشن تشرش Unification Church- كنيسة التوحيد، وهي انطلقت من كوريا بهدف توحيد الكوريتين لكنها منتشرة في أمريكا وبريطانيا واليابان أيضا) يحمل ضغينة لها ويعتقد أنها مرتبطة بالزعيم الياباني بحسب بلومبرغ.