محمد علي by محمد علي

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Posted inأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

نتيجة قرعة دوري السوبر الأفريقي 2023.. ماذا ينتظر العرب؟

محمد علي by محمد علي
نتيجة قرعة دوري السوبر الأفريقي 2023
نتيجة قرعة دوري السوبر الأفريقي 2023

أقام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قرعة دوري السوبر الأفريقي 2023، وذلك في القاهرة، بحضور مندوبي الأندية المشاركة.

ودشن الكاف بطولة جديدة بمشاركة 8 أندية الأفضل تصنيفا في بطولاته خلال السنوات الأخيرة، وخصص مكافآت ضخمة للبطل والوصيف.

وأسفرت قرعة دوري السوبر الأفريقي عن مباريات مهمة للأندية العربية المشاركة، وهي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، ووصيفه الوداد المغربي والترجي التونسي.

نتيجة قرعة دوري السوبر الأفريقي 2023

  • سيمبا التنزاني والأهلي المصري
  • بترو أتلتيكو الأنجولي وصن داونز الجنوب أفريقي
  • إنيمبا النيجيري والوداد المغربي
  • مازيمبي الكونغولي والترجي التونسي

جدول مباريات دوري السوبر الأفريقي 2023

دوري السوبر الأفريقي 2023 – الدور ربع النهائي
رقم المباراةالمباراةالذهابالإياب
1سيمبا التنزاني والأهلي المصري17 أكتوبر 202320 أكتوبر 2023
2بترو أتلتيكو الأنجولي وصن داونز الجنوب أفريقي17 أكتوبر 202320 أكتوبر 2023
3مازيمبي الكونغولي والترجي التونسي17 أكتوبر 202320 أكتوبر 2023
4إنيمبا النيجيري والوداد المغربي17 أكتوبر 202320 أكتوبر 2023
جدول مباريات ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي 2023
دوري السوبر الأفريقي 2023 – الدور نصف النهائي
رقم المباراةالمباراةالذهابالإياب
5الفائز من المباراة الأولى مع الفائز من المباراة الثانية29 أكتوبر 20231 نوفمبر 2023
6الفائز من المباراة الثالثة مع الفائز من المباراة الرابعة29 أكتوبر 20231 نوفمبر 2023
جدول مباريات نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي 2023
دوري السوبر الأفريقي 2023 – الدور النهائي
رقم المباراةالمباراةالذهابالإياب
7الفائز من المباراة الخامسة مع الفائز من المباراة السادسة5 نوفمبر 202311 نوفمبر 2023
جدول مباريات نهائي دوري السوبر الأفريقي 2023

مواعيد مباريات دوري السوبر الأفريقي 2023

وتقام مباريات الدور ربع النهائي في الفترة بين 17 إلى 20 أكتوبر المقبل.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا في الدور نصف النهائي مع الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتليتكو، فيما يجمع نصف النهائي الآخر بين الفائز من مباراة الترجي ومازيمبي، والفائز من مباراة إنيمبا والوداد.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي في الفترة بين 29 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر.

جدير بالذكر أن ذهاب نهائي دوري السوبر الأفريقي يقام 5 نوفمبر، فيما تحدد 11 من الشهر ذاته للإياب.

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