نتيجة قرعة دوري السوبر الأفريقي 2023.. ماذا ينتظر العرب؟

أقام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قرعة دوري السوبر الأفريقي 2023، وذلك في القاهرة، بحضور مندوبي الأندية المشاركة.
ودشن الكاف بطولة جديدة بمشاركة 8 أندية الأفضل تصنيفا في بطولاته خلال السنوات الأخيرة، وخصص مكافآت ضخمة للبطل والوصيف.
وأسفرت قرعة دوري السوبر الأفريقي عن مباريات مهمة للأندية العربية المشاركة، وهي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، ووصيفه الوداد المغربي والترجي التونسي.
نتيجة قرعة دوري السوبر الأفريقي 2023
- سيمبا التنزاني والأهلي المصري
- بترو أتلتيكو الأنجولي وصن داونز الجنوب أفريقي
- إنيمبا النيجيري والوداد المغربي
- مازيمبي الكونغولي والترجي التونسي
جدول مباريات دوري السوبر الأفريقي 2023
|دوري السوبر الأفريقي 2023 – الدور ربع النهائي
|رقم المباراة
|المباراة
|الذهاب
|الإياب
|1
|سيمبا التنزاني والأهلي المصري
|17 أكتوبر 2023
|20 أكتوبر 2023
|2
|بترو أتلتيكو الأنجولي وصن داونز الجنوب أفريقي
|17 أكتوبر 2023
|20 أكتوبر 2023
|3
|مازيمبي الكونغولي والترجي التونسي
|17 أكتوبر 2023
|20 أكتوبر 2023
|4
|إنيمبا النيجيري والوداد المغربي
|17 أكتوبر 2023
|20 أكتوبر 2023
|دوري السوبر الأفريقي 2023 – الدور نصف النهائي
|رقم المباراة
|المباراة
|الذهاب
|الإياب
|5
|الفائز من المباراة الأولى مع الفائز من المباراة الثانية
|29 أكتوبر 2023
|1 نوفمبر 2023
|6
|الفائز من المباراة الثالثة مع الفائز من المباراة الرابعة
|29 أكتوبر 2023
|1 نوفمبر 2023
|دوري السوبر الأفريقي 2023 – الدور النهائي
|رقم المباراة
|المباراة
|الذهاب
|الإياب
|7
|الفائز من المباراة الخامسة مع الفائز من المباراة السادسة
|5 نوفمبر 2023
|11 نوفمبر 2023
مواعيد مباريات دوري السوبر الأفريقي 2023
وتقام مباريات الدور ربع النهائي في الفترة بين 17 إلى 20 أكتوبر المقبل.
ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا في الدور نصف النهائي مع الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتليتكو، فيما يجمع نصف النهائي الآخر بين الفائز من مباراة الترجي ومازيمبي، والفائز من مباراة إنيمبا والوداد.
وتقام مباريات الدور نصف النهائي في الفترة بين 29 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر.
جدير بالذكر أن ذهاب نهائي دوري السوبر الأفريقي يقام 5 نوفمبر، فيما تحدد 11 من الشهر ذاته للإياب.