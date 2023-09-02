نتيجة قرعة دوري السوبر الأفريقي 2023.. ماذا ينتظر العرب؟

أقام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قرعة دوري السوبر الأفريقي 2023، وذلك في القاهرة، بحضور مندوبي الأندية المشاركة.

ودشن الكاف بطولة جديدة بمشاركة 8 أندية الأفضل تصنيفا في بطولاته خلال السنوات الأخيرة، وخصص مكافآت ضخمة للبطل والوصيف.

وأسفرت قرعة دوري السوبر الأفريقي عن مباريات مهمة للأندية العربية المشاركة، وهي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، ووصيفه الوداد المغربي والترجي التونسي.

نتيجة قرعة دوري السوبر الأفريقي 2023

سيمبا التنزاني والأهلي المصري

بترو أتلتيكو الأنجولي وصن داونز الجنوب أفريقي

إنيمبا النيجيري والوداد المغربي

مازيمبي الكونغولي والترجي التونسي

جدول مباريات دوري السوبر الأفريقي 2023

دوري السوبر الأفريقي 2023 – الدور ربع النهائي رقم المباراة المباراة الذهاب الإياب 1 سيمبا التنزاني والأهلي المصري 17 أكتوبر 2023 20 أكتوبر 2023 2 بترو أتلتيكو الأنجولي وصن داونز الجنوب أفريقي 17 أكتوبر 2023 20 أكتوبر 2023 3 مازيمبي الكونغولي والترجي التونسي 17 أكتوبر 2023 20 أكتوبر 2023 4 إنيمبا النيجيري والوداد المغربي 17 أكتوبر 2023 20 أكتوبر 2023 جدول مباريات ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي 2023

دوري السوبر الأفريقي 2023 – الدور نصف النهائي رقم المباراة المباراة الذهاب الإياب 5 الفائز من المباراة الأولى مع الفائز من المباراة الثانية 29 أكتوبر 2023 1 نوفمبر 2023 6 الفائز من المباراة الثالثة مع الفائز من المباراة الرابعة 29 أكتوبر 2023 1 نوفمبر 2023 جدول مباريات نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي 2023

دوري السوبر الأفريقي 2023 – الدور النهائي رقم المباراة المباراة الذهاب الإياب 7 الفائز من المباراة الخامسة مع الفائز من المباراة السادسة 5 نوفمبر 2023 11 نوفمبر 2023 جدول مباريات نهائي دوري السوبر الأفريقي 2023

مواعيد مباريات دوري السوبر الأفريقي 2023

وتقام مباريات الدور ربع النهائي في الفترة بين 17 إلى 20 أكتوبر المقبل.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا في الدور نصف النهائي مع الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتليتكو، فيما يجمع نصف النهائي الآخر بين الفائز من مباراة الترجي ومازيمبي، والفائز من مباراة إنيمبا والوداد.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي في الفترة بين 29 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر.

جدير بالذكر أن ذهاب نهائي دوري السوبر الأفريقي يقام 5 نوفمبر، فيما تحدد 11 من الشهر ذاته للإياب.