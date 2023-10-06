نتيجة قرعة الكونفدرالية 2024.. ما موقف الزمالك والعرب؟

أسفرت نتائج قرعة الكونفدرالية 2024 دور المجموعات، التي أُجريت مساء الجمعة، في مدينة جوهانسبرج الجنوب الأفريقية، عن عدد من المواجهات بين الأندية العربية.

وتختلف الكونفدرالية هذا الموسم بعض الشيء خاصةً للجمهور المصري، حيث يعود للمشاركة فيها نادي الزمالك بعد سنوات من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

وبجانب الفارس الأبيض، هناك أندية مرشحة بقوة للفوز بالبطولة هي نقطة بركان المغربي واتحاد الجزائر وفيوتشر المصري والإفريقي التونسي، بجانب الثنائي الليبي أبوسالم والهلال بنغازي.

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية 2024

وتضم البطولة 7 فرق عربية، أسفرت القرعة عن تواجد 3 منهم في المجموعة الأولى وهم حامل اللقب، اتحاد العاصمة الجزائري إلى جانب مودرن فيوتشر المصري والهلال الليبي.

وتواجد الثنائي الزمالك المصري وأبوسليم الليبي في المجموعة الثانية، بينما حل الإفريقي التونسي في المجموعة الثالثة، ونهضة بركان المغربي جاء ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

مواجهات نارية! ?



تعرف على المجموعات الأربعة في كأس الكونفدرالية 2023/24! ?



المجموعة الأقوى هي ـــــــ ?#TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/mxHlRPEiHc — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية ? (@CAFCLCC_ar) October 6, 2023

نتائج قرعة مجموعات الكونفدرالية 2024

المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة الجزائري – مودرن فيوتشر المصري – سوبر سبورت يونايتد الجنوب الأفريقي – الهلال الليبي

المجموعة الثانية: الزمالك المصري – ساغرادا إسبيرانسا الأنغولي – أكاديمية سوار كوياه الغيني – أبوسليم الليبي

المجموعة الثالثة: ريفرز يونايتد النيجيري – الإفريقي التونسي – دريمز الغاني – أكاديميكا دو لوبيتو الأنغولي

المجموعة الرابعة: نهضة بركان المغربي – ديابل نوار الكونغولي – الملعب المالي – سيخوخون يونايتد الجنوب الأفريقي.

مواعيد مباريات دور مجموعات الكونفدرالية 2024:

الجولة الأولى: 26 نوفمبر 2023

الجولة الثانية: 3 ديسمبر 2023

الجولة الثالثة: من 10 ديسمبر 2023

الجولة الرابعة: 20 ديسمبر 2023

الجولة الخامسة: 25 فبراير 2024

الجولة السادسة: 3 مارس 2024

وستقام مباراتي نهائي النسخة الحالية من البطولة في مايو/أيار من العام المقبل.

تصنيف الأندية المشاركة في دور المجموعات الكونفدرالية 2024

التصنيف الأول: الزمالك – نهضة بركان المغربي – اتحاد العاصمة الجزائري – ريفرز يونايتد النيجيري.

التصنيف الثاني: مودرن فيوتشر – الإفريقي التونسي – ساغرادا الأنجولي – ديابل نوارس الكونغولي.

التصنيف الثالث: أكاديميكا لوبيتو الأنجولي – دريمز الغاني – سوار الغيني – أبو سليم الليبي.

التصنيف الرابع: الهلال الليبي – سيخوخون الجنوب الأفريقي – سوبر سبورت يونايتد الجنوب الأفريقي – الملعب المالي.