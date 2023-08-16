الإمارات، نتورك إنترناشيونال تتيح استخدام خدمة الدفع وي تشات باي

أعلنت نتورك إنترناشيونال، عن تعزيز شراكتها طويلة الأمد مع شركة تينسنت القابضة المحدودة، المطور الرسمي لتطبيق “وي تشات”، وذلك عبر إتاحة قبول خدمة “وي تشات باي” للدفع عبر شبكة “نتورك إنترناشيونال” من أجهزة نقاط البيع في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يتيح للسياح الصينيين استخدام محفظة “وي تشات باي” للهاتف المحمول لإجراء تعاملاتهم في الدولة بكل سهولة وأمان وموثوقية.

وقد أتاحت “نتورك إنترناشيونال ” اليوم قبول المدفوعات من خلال “وي تشات باي” في 5000 جهاز للدفع عبر نقاط البيع التابعة لها في جميع أنحاء دولة الإمارات، بما في ذلك أكثر من 400 منفذ في المراكز التجارية البارزة في دبي، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من شبكة شركائها التجاريين.

ووصل عدد الزوار الصينيين في الدولة إلى 177 ألفاً في عام 2022، بزيادةٍ بلغت 131% عن عام 2021 بحسب البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وتمتلك “نتورك إنترناشيونال”، أكثر من 200,000 نقطة بيع عبر آلاف المتاجر ضمن قطاعات التجزئة والضيافة والنقل ومحلات السوبر ماركت وغيرها، والتي ستستفيد من هذه الطريقة الفريدة لقبول المدفوعات.

وقال بانكاج كوندرا، المدير العام لوحدة أعمال الشراكات والاستحواذ التجاري لدى “نتورك إنترناشيونال”: يسعدنا تمكين العملاء الصينيين من استخدام طريقة الدفع المفضلة لديهم ’وي تشات باي‘ عبر أجهزة نقاط البيع ضمن العديد من المتاجر الإمارات. وبما أن الدولة تعتبر من بين وجهات السفر المفضلة لدى الصينيين، فمن المهم إتاحة خيار دفع موثوق ومألوف لديهم في وجهات التسوق الشهيرة، ليتمكنوا من إجراء مدفوعاتهم بأمان وسلاسة. وقد أتاحت ’نتورك إنترناشيونال‘ هذه الميزة عبر أكثر من 5000 نقطة بيع في جميع أنحاء الدولة، ونتطلع إلى تغطية شبكتنا بالكامل قريباً”.

ومن جهته قال، جيف هو، المدير الإقليمي لمنصة وي تشات باي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: “لطالما التزمت ’وي تشات باي‘ بتوفير تجارب دفع آمنة ومريحة للسياح الصينيين. ولا ريب أن هذه الشراكة ستسهم في انتشار معاملات الدفع عبر الهواتف المتحركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يتيح للسياح الصينيين في دولة الإمارات الاستمتاع بنفس تجربة الدفع المريحةالتي يستفيدون منها في الصين”.