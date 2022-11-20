نتنياهو يواجه صعوبات في تشكيل الحكومة.. ولابيد يعد بـ”العودة”

مع اقتراب انقضاء المدة المحددة قانونا أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلَّف لتشكيل الحكومة تواجه بنيامين نتنياهو عقبات في طريق الوصول لتفاهمات مع حلفائه بشأن الحقائب الوزارية.

أبرز التحديات التي تواجه نتنياهو مطالبة زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش بتولي حقيبة الدفاع.

ويحوز حزب “الصهيونية الدينية” 7 مقاعد بالكنيست الإسرائيلي، إضافة إلى 6 مقاعد لشريكه حزب “القوة اليهودية” اليميني المتشدد بزعامة إيتمار بن غفير ومقعد واحد لحزب “نوعام” اليميني المتشدد.

وأحرزت المفاوضات بين نتنياهو وبن غفير تقدما، لكن المفاوضات بين نتنياهو وسموتريتش ما زالت متعثرة.

تولي سموتريتش حقيبة الدفاع قد يصنع صداما بين نتنياهو والإدارة الأمريكية التي حذرته عبر مسؤولين من الإقدام على هذه الخطوة.

في المقابل، توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الأحد، أن تعود حكومته سريعا لإدارة دفة الأمور في البلاد بعد خسارتها الانتخابات الأخيرة.

وقال لابيد في آخر اجتماع لحكومته: “أيها الزملاء من الوزراء، لقد تشرفت بأن أخدم معكم هذه الدولة ومواطنيها، وسنعود إلى هذه الغرفة وبشكل أسرع مما تعتقدونه”.

وأضاف خلال الاجتماع أنها آخر جلسات الحكومة الـ36 لدولة إسرائيل، والتي كانت عبارة عن حكومة شهدت عددًا لا بأس به من العواصف السياسية.

وأشا د لابيد بأداء حكومته قائلا: “وقبل كل شيء لقد كانت عبارة عن حكومة عملت بجد في سبيل مصلحة دولة إسرائيل وفي سبيل مصلحة مواطني إسرائيل”.