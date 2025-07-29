نتفليكس وإم بي سي بدون منافسة بصفقة تجمعهما في باقة شاهد وجهاز إم بي سي ناو

أعلنت إم بي سي ونتفليكس عن اتفاقية ضم الأخير لباقة إم بي سي ناو وبذلك ستجمع إم بي سي ناو مكتبة “شاهد” الواسعة من البرامج التلفزيونية والأفلام والأفلام الوثائقية العربية، إلى جانب مجموعة نتفليكس الكاملة باسم “باقة شاهد + نتفليكس”. و تشير مجموعة إم بي سي أن هذه الباقة تُمثل توفيرًا بنسبة 21% مقارنةً بالاشتراكات الفردية. وفي سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تُعد هذه أول مرة تُجمع فيها خدمة نتفليكس في اشتراك واحد موحد مع منصة بث محلية رئيسية (شاهد) ومحطة بث إقليمية (مجموعة إم بي سي) على جهاز تلفزيون ذكي. وبينما سبق لنتفليكس أن أقامت شراكات مع شركات اتصالات أو منصات تلفزيون مدفوع عالميًا، فإن هذا الترتيب – الذي يجمع المحتوى التلفزيوني العالمي والإقليمي والخطي في باقة واحدة يمكن الوصول إليها من خلال جهاز مخصص – يُمثل نهجًا جديدًا لنتفليكس، على الأقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تعد هذه الاتفاقية مفيدة للمشاهد في المنطقة كونها تبسط الوصول وتزيد نطاق التغطية، وربط التلفزيون التقليدي بالتلفزيون الرقمي في المنطقة.

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