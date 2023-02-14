نتفليكس دفعت لنجوم دبي بلينغ 9175 درهماً فقط

حصل فريق عمل برنامج دبي بلينغ الذي تعرضه منصة نتفليكس على 2500 دولار فقط أي ما يعادل 9175 درهماً إماراتياً مقابل تصوير كل حلقة، وفق ما علمه “أريبيان بزنس”.

وتقوم المنصة حالياً بتصوير الموسم الثاني من البرنامج الذي تدعي فيه نتفليكس أنه يدور حول حياة عشرة “مليونيرات” في إمارة دبي.

وعلى الرغم من أن تصوير البرنامج يتمحور حول أسلوب حياة المشاركين فيه الفخم، والذي يتميز بطائرات الهليكوبتر الخاصة والسيارات السريعة، إلا أنهم تلقوا مبلغاً متدنياً للظهور في ثماني حلقات.

وسيتم زيادة بنسبة 5% فقط على المبلغ السابق وهو 9175 درهماً إماراتياً إي 458 درهماً إضافياً فقط خلال الموسم الثاني. ومع ذلك، فإن بعض المشاركين مثل منى قطان ستتقاضى فقط 9175 درهماً إماراتياً فقط.

المشاركون في دبي بلينغ على نتفليكس

ويقول أحد المطلعين على البرنامج: “بعض المشاركين لم يهتموا بالموضوع كونهم مشهورين، لذا لم يكن البدل المالي مشكلة بالنسبة لهم، وربما كانوا سيفعلون ذلك مجاناً”.

وبالمقارنة، حصلت عائلة كارداشيان الشهيرة على 100 مليون دولار لبرنامج من موسمين و 40 حلقة، وفقا لصحيفة “فاريتي” التي أشارت إلى أن كل فرد من عائلة كارداشيان حصل على حوالي 15 مليون دولار.

وتقدر قيمة نتفليكس بـ 160 مليار دولار، بإيرادات بلغت 7.85 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2022. كما أضافت 7.66 مليون مشترك إضافي خلال نفس الفترة.