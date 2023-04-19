نتفليكس تمنع التعليقات على لقطات ترويجية لـكيلوباترا بسبب السخط من تبديل لون بشرتها

اضظرت نتفليكس لمنع التعليقات على لقطات ترويجية لفيلمها الذي يصور كيلوباترا وهي ببشرة سوداء وسط اعتراضات عديدة بأنها لم تكن أفريقية بلون بشرة داكن بل كانت بيضاء لأن أصولها مقدونية بحسب مصادر تاريخية عديدة.

وأثار تجسيد ممثلة سوداء لشخصية الملكة كليوباترا في وثائقي مرتقب على نتفليكس (بدءاً من العاشر من أيار/ مايو)، الكثير من الجدل لأنه يعتمد على الأساطير بدلا من الاستناد لما يقدمه المؤرخين من سرد تاريخي يصحح مغالطات الإيديولوجيا والأساطير.

واتهم مغردون منصة نتفليكس بأنها تتعمد تغيير تاريخ مصر القديم وتزوير المعطيات التاريخية الثابتة للترويج لإيديولوجيات وأفكار حركة المركزية الأفريقية، الأفروسنتريزم. ولا ضير من اعتباره مجرد فيلم خيال للتسلية، لكن نتفليكس تسوق فيلم «الملكة كليوباترا» على أنه فيلم وثائقي وأعلنت عنه ضمن سلسلة وثائقيات لاستكشاف حياة الملكات الأفريقيات البارزات.

اللافت أن وصف شخصية كيلوباترا في السجلات التاريخية لم يكن يركز على مظهرها بل كان الاهتمام دوما بقوتها وفطنتها وشخصيتها التي جعلتها تبرز أكثر من أي ميزة أخرى وتثبت شجرة عائلتها اليونانية ما يجعلها دخيلة على العرق الأسمر في أفريقيا.