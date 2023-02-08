سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

فصل الممثلة السعودية إيمي روكو بمسلسل دبي بلينغ أكثر برامج نتفليكس شعبيا بالمنطقة

شهدت عمليات إنتاج الموسم الثاني من دبي بلينغ Dubai Bling: طرد نتفليكس للنجمة السعودية التي تعتمد اسم إيمي روكو Amy Roko (وتخفي اسمها وهويتها الحقيقية ووجها بنقاب) بسبب رفض إيمي تمثيل فقرة مواعدة غرامية.
سامر باطر by سامر باطر

شهدت عمليات إنتاج الموسم الثاني من دبي بلينغ Dubai Bling: طرد نتفليكس للنجمة السعودية التي تعتمد اسم إيمي روكو Amy Roko (وتخفي اسمها وهويتها الحقيقية ووجها بنقاب) بسبب رفض إيمي تمثيل فقرة مواعدة غرامية. أصبحت السلسلة الأولى من Dubai Bling – التي تدعي أنها تتابع حياة “أصحاب الملايين” في دبي ، واحدة من أكثر عروض نتفليكس مشاهدة على الإطلاق في هذه المنطقة.

وطلبت نتفليكس من النجمة السعودية مغادرة موقع العمل بعد بدء تصوير الموسم الثاني من دبي بلينغ Dubai Bling

تم إستبعاد النجمة السعودية – التي ترتدي النقاب لإخفاء وجهها وهويتها وتقدم الأداور الكوميدية وهي أيضا مغنية راب .. وانضمت الفتاة السعودية البالغة من العمر 29 عامًا ، والتي لم تكشف أبدًا عن اسمها أو وجهها علنًا ، سراً كعضو جديد في فريق التمثيل للموسم الثاني من برنامج نتفليكس الناجح ، والذي بدأ تصويره مؤخرًا.

تقول المصادر إنه تم إخبار روكو بأنها ستكون جزءًا من قصة “المواعدة” ، لكنها كانت غير مرتاحة للمشاركة فيها.

في اليوم التالي تلقت رسالة بريد إلكتروني تفيد بأن نتفليكس لا ترى بأنها مناسبة لفقرات العمل بحسب ما أفاد به مصدر لأريبيان بزنس. تواصل أريبيان بزنس مع نتفليكس لكن الشركة رفضت التعليق.

أحدثت إيمي روكو ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي مع أكثر من 1.6 مليون متابع على انستاغرام . وكانت روكو قد بدأت لأول مرة في أداء العروض الكوميدية على فاين Vine في عام 2015. في عام 2019 ، تركت وظيفتها للعمل في وسائل التواصل الاجتماعي بدوام كامل وعملت منذ ذلك الحين مع علامات تجارية ضخمة بما في ذلك ليفايز Levi.

في مقابلة حديثة مع كوزموبوليتان ميدل إيست ، قالت: “عندما كنت في الصف الثامن ، أخبرت والدتي أنني أريد أن أشاهد التلفاز. اتصلت بالمحطة وأخبرتهم أن ابنتها المدهشة والمضحكة للغاية تريد الانضمام إلى أحد برامجهم لتمثل فيه، لكن في نهاية الأمر تقول إنهم:”عندما اكتشفوا أنني أغطي وجهي قالوا لا. قال المنتج لأمي إن الفتيات الجميلات لا يخفون وجوههن بالنقاب، وكان عليها بعد ذلك أن تخبرني أنني لا أستطيع الذهاب إلى التلفزيون”.

وتختم بالقول:” لقد جمعت الآن هذا العدد الهائل من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي ، وهو اشبه برد لذاك المنتج الذي رفض ظهوري بالنقاب “.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...