نتفليكس تفتح تحقيقاً في تسريب دفعات مالية لممثلي دبي بلينغ

باشرت شركة “نتفليكس” التحقيق في مسألة كيفية تسريب بدل أتعاب وتعويضات أعضاء فريق “دبي بلينغ” Dubai Bling والتي نشرها موقع “أريبيان بزنس” في الأسبوع الماضي.

وتقول مصادر إن الشركة، التي تصوّر حالياً الموسم الثاني من برنامج تلفزيون الواقع، “عازمة على العثور على المصدر الذي سرب المعلومات”.

وكشف “أريبيان بزنس” أن كل ممثل من فريق عمل برنامج دبي بلينغ الذي تعرضه منصة نتفليكس تقاضى بدل أتعاب بقيمة 2500 دولار فقط أي ما يعادل 9175 درهماً إماراتياً مقابل تصوير كل حلقة من الموسم الأول. وعُرض عليهم زيادة في الراتب بنسبة 5 في المائة للظهور في الموسم الثاني.

وتسبب هذا التسريب أيضاً في إحراج كبير للأعضاء الذين كانوا يطالبون بمبالغ أعلى بكثير للظهور العام. وقال أحد أعضاء فريق التمثيل “هذه مشكلة كبيرة، فلا يمكنني أن أطلب 100 ألف درهم إماراتي بعد الآن لمسلسل جديد لأن الجميع يعلم أنني تقاضيت أقل من 10 آلاف درهم إماراتي مقابل العرض”.

وقال عضو آخر في فريق التمثيل، طلب عدم الكشف عن هويته، إن تسريب الرواتب “تسبب في حدوث خلافات بين الممثلين، إذ يتساءل الجميع عما إذا كان أحد الممثلين هو من فعل ذلك. أعرف أن هناك شخصين يتهماني سراً”.

وتقول المصادر إن “نتفليكس” ستكرر التأكيد على الممثلين ضرورة التقيد بشروط السرية في عقودهم واتفاقيات عدم الإفشاء الموقعة، أثناء إجراء مقابلات مع العديد من الأفراد الآخرين الذين ربما تمكنوا من الوصول إلى المعلومات.

ويضيف المصدر: “لقد كانت هذه واحدة من العديد من التسريبات، وتريد نتفليكس القضاء عليها في مهدها”.

وتقوم المنصة حالياً بتصوير الموسم الثاني من البرنامج الذي تدعي فيه نتفليكس أنه يدور حول حياة عشرة “مليونيرات” في إمارة دبي.

وعلى الرغم من أن تصوير البرنامج يتمحور حول أسلوب حياة المشاركين فيه الفخم، والذي يتميز بطائرات الهليكوبتر الخاصة والسيارات السريعة، إلا أنهم تلقوا مبلغاً متدنياً للظهور في ثماني حلقات.

وسيتم زيادة بنسبة 5% فقط على المبلغ السابق وهو 9175 درهماً إماراتياً إي 458 درهماً إضافياً فقط خلال الموسم الثاني. ومع ذلك، فإن بعض المشاركين مثل منى قطان ستتقاضى فقط 9175 درهماً إماراتياً فقط.

ويقول أحد المطلعين على البرنامج: “بعض المشاركين لم يهتموا بالموضوع كونهم مشهورين، لذا لم يكن البدل المالي مشكلة بالنسبة لهم، وربما كانوا سيفعلون ذلك مجاناً”.

وبالمقارنة، حصلت عائلة كارداشيان الشهيرة على 100 مليون دولار لبرنامج من موسمين و 40 حلقة، وفقا لصحيفة “فاريتي” التي أشارت إلى أن كل فرد من عائلة كارداشيان حصل على حوالي 15 مليون دولار.

وتقدر قيمة نتفليكس بـ 160 مليار دولار، بإيرادات بلغت 7.85 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2022. كما أضافت 7.66 مليون مشترك إضافي خلال الفترة نفسها.