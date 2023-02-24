بينها مصر ولبنان والمغرب.. نتفليكس تخفّض أسعار اشتراكاتها في بعض البلدان حتى 50%

أعلنت “نتفليكس” عن خفض أسعار خطط الاشتراك الخاصة بها في بعض البلدان إذ تتطلع إلى الحفاظ على نمو المشتركين وسط المنافسة الشديدة والضغوط على إنفاق المستهلكين.

ووفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فقد خفضت “نتفليكس “الأسعار في بعض البلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا.

وذكرت الصحيفة أن الأسعار انخفضت إلى النصف في بعض الأحيان.

وقال متحدث باسم نتفليكس “نستكشف دائما طرقا لتحسين تجربة أعضائنا. يمكننا أن نؤكد أننا نقوم بتحديث أسعار خططنا في بلدان معينة”.

ولم يذكر المتحدث مزيدا من التفاصيل حول تخفيضات الأسعار.

تراجع أداء نتفليكس

وانخفض سهم الشركة 5% تقريبا، مسجلا أداء أقل من أداء السوق بشكل عام، ويتجه صوب أسوأ يوم له منذ أكثر من شهرين.

وشهد العام الماضي منافسة شديدة في قطاع خدمات البث مع تلاشي الازدهار الذي نتج عن تفشي جائحة كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق المرتبطة بها، وقلص المستهلكون الإنفاق بسبب مخاوف من ركود محتمل، مما أجبر الشركات على إعادة التفكير في استراتيجياتها.

تتطلع نتفليكس، التي تعمل في أكثر من 190 دولة، إلى التوسع في مناطق عالمية جديدة بعد تشبع أسواق الولايات المتحدة وكندا.

وسبق أن وضعت الشركة هذا الشهر خططا لإلغاء مشاركة كلمات المرور للحسابات على منصتها للبث.

وأضافت الشركة حوالي 7.6 مليون مشترك في الربع الأخير من العام الماضي بعد تراجع عدد المشتركين في النصف الأول من عام 2022 إذ استحوذ منافسون مثل “بارامونت بلس” و”ديزني بلس” على عدد من المشتركين.