نتفليكس تبحث عن مضيفي طيران براتب 385 ألف دولار

تبحث “نتفليكس” عن مضيف أو مضيفة طيران براتب سنوي يصل إلى 385 ألف دولار لأسطول طائراتها النفاثة الخاصة متوسطة الحجم، في قسم الطيران الداخلي التابع لها، ومقره مطار سان خوسيه الدولي في شمالي كاليفورنيا.

وتُشغل شركة البث الرقمي العملاقة عدداً من الطائرات الخاصة لكبار مسؤوليها التنفيذيين وعائلاتهم، بما في ذلك طائرة «غلف ستريم جي 550″.

وقالت الشركة في اعلان عن الوظيفة إن المرشحة المناسبة سيتم تدريبها بشكل احترافي على تأمين سلامة المقصورة والركاب، إضافة إلى إخلاء الطائرة في حالات الطوارئ.

وقالت في الإعلان : “النطاق السوقي الإجمالي لهذا الدور هو عادةً 60 ألف دولار – 385 ألف دولار. ويعتمد نطاق السوق هذا على إجمالي التعويض (مقابل الراتب الأساسي فقط) ، وهو ما يتماشى مع فلسفتنا الخاصة بالتعويضات”.

ولم تشترط «نتفليكس» وجود خبرة سابقة في القطاع ضمن شركة طيران تجارية أو خاصة، ومع ذلك، تبحث الشركة عن مضيفة تتمتع بحسن التقدير ومهارات خدمة العملاء المتميزة، والقدرة على تنظيم مخزن الطائرة وشراء الأطعمة والمشروبات المطلوب لكل رحلة بناء على متطلبات الركاب. وبأنه يجب على المرشحة تبني ثقافة الشركة، وأن تكون قادرة على العمل مع القليل من التوجيه والكثير من الدفع الذاتي.