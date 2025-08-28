نتائج مخيبة لـ”إنفيديا” تكبح صعود وول ستريت

تراجعت مؤشرات وول ستريت في التعاملات المتأخرة أمس بعدما أعلنت شركة “إنفيديا“ عن نتائج فصلية جاءت متماشية مع توقعات المحللين، لكنها خيبت آمال المستثمرين الذين كانوا يترقبون أداءً يفوق التقديرات من أكبر شركة رقائق في العالم من حيث القيمة السوقية.

كيف كانت نتائج إنفيديا؟

الإيرادات: 46.74 مليار دولار (+56% سنوياً) مقابل تقديرات عند 46.23 مليار دولار.

(+56% سنوياً) مقابل تقديرات عند 46.23 مليار دولار. مراكز البيانات: 41.1 مليار دولار (+56%) دون التقديرات البالغة 41.29 مليار دولار.

(+56%) دون التقديرات البالغة 41.29 مليار دولار. الألعاب: 4.3 مليار دولار (+49%) متجاوزة 3.82 مليار تقديرات السوق.

(+49%) متجاوزة 3.82 مليار تقديرات السوق. الرسوميات الاحترافية: 601 مليون دولار (+32%) أعلى من 532 مليون دولار متوقعة.

(+32%) أعلى من 532 مليون دولار متوقعة. هامش الربح الإجمالي المعدل: 72.7%.

ورغم أن الأرقام سجلت نمواً لافتاً، إلا أنها لم تكن كافية لتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما دفع سهم الشركة للتراجع بنحو 5% بعد الإغلاق قبل أن يقلص بعض خسائره. وقدّرت “إنفيديا” إيرادات الربع الثالث عند 54 مليار دولار، بما يتماشى مع متوسط توقعات وول ستريت، لكنه دون سقف الآمال الذي تجاوز 60 مليار دولار لدى بعض المحللين. اللافت أنها استبعدت مبيعات مراكز البيانات في الصين من إرشاداتها، وسط استمرار الضبابية بشأن القيود الأميركية على شرائح الذكاء الاصطناعي الموجهة للسوق الصينية. وأشارت الشركة إلى أن مبيعات رقائق H20 واجهت تراجعاً حاداً، حيث انخفضت إيراداتها بنحو 4 مليارات دولار عن التوقعات، رغم إطلاق 180 مليون دولار من المخزون المحجوز سابقاً. وتبقى هذه المبيعات رهناً بالمسار المتقلب للعلاقة التجارية بين واشنطن وبكين بعد قرارات إدارة ترمب الأخيرة بفرض 15% من عائدات هذه الرقائق لصالح الحكومة الأميركية.

انعكاسات على السوق:

مؤشر الصندوق S&P 500 ETF بقيمة 660 مليار دولار شهد هبوطاً في التداولات اللاحقة.

بقيمة 660 مليار دولار شهد هبوطاً في التداولات اللاحقة. سهم “إنفيديا”، الذي أضاف نحو تريليوني دولار لقيمته السوقية منذ أبريل على موجة التفاؤل بالذكاء الاصطناعي، أصبح عرضة لتصحيح بعد “تقديرات على أساس الكمال”.

لقيمته السوقية منذ أبريل على موجة التفاؤل بالذكاء الاصطناعي، أصبح عرضة لتصحيح بعد “تقديرات على أساس الكمال”. في الجلسة العادية، أغلق مؤشر S&P 500 عند مستوى قياسي جديد، مدعوماً برهانات على تخفيف السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، فيما استقرت عوائد سندات 30 عاماً مع استمرار الجدل حول إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك.

ورغم أن نتائج “إنفيديا” عكست نمواً قوياً إلا أنها لم تُواكب مستوى الطموحات العالية للسوق، لتوقد موجة جني أرباح في أسهم الشركة والقطاع التقني الأوسع، وتثير تساؤلات حول استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي التي تغذي الارتفاعات القياسية في وول ستريت.