نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي في مجموعة سهلة

أسفرت قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024، عن وقوع النادي الأهلي المصري على رأس المجموعة الرابعة في دور المجموعات من المسابقة القارية، والتي تضم معه الفريق الجزائري شباب بلوزداد.

واستضافت مدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية، ظهر يوم الجمعة، مراسم قرعة دور المجموعات من النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتقام مواجهات عربية أخرى في مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024، خاصةً في المجموعة الثالثة التي جاء بها الثلاثي الترجي والنجم الساحلي والهلال بجانب بيترو أتلتيكو.

أوقعت القرعة بيراميدز في المجموعة الأولى، وينافسه أحد أقوى الأندية الأفريقية في السنوات الأخيرة هو صن داونز، وجاء معهما الثنائي مازيمبي ونواذيبو.

نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا 2024

المجموعة الأولى: صن داونز (جنوب إفريقيا) – بيراميدز (مصر) – مازيمبي (الكونغو) – نواذيبو (موريتانيا).

المجموعة الثانية: الوداد (المغرب) – سيمبا (تنزانيا) – أسيك ميموزا (كوت ديفوار) – جوانينج غالاكسي (بوتسوانا).

المجموعة الثالثة: الترجي (تونس) – بيترو أتلتيكو (أنغولا) – الهلال (السودان) – النجم الساحلي (تونس).

المجموعة الرابعة: الأهلي (مصر) – شباب بلوزداد (الجزائر) – يانغ أفريكانز (تنزانيا) – ميدياما (غانا).\

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مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا 2024

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات يومي 24 و25 نوفمبر المقبل.

يلعب الدور ربع النهائي في 29 و30 مارس و5 و6 أبريل.

نصف النهائي في 19 و20 و26 و27 أبريل.

النهائي في 19 و26 مايو 2024.

تصنيف الأندية المشاركة في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا:

التصنيف الأول.. الأهلي – الوداد المغربي – الترجي التونسي – صن داونز الجنوب إفريقي.

التصنيف الثاني.. بيراميدز – شباب بلوزداد الجزائري – سيمبا التنزاني – بترو أتلتيكو الأنجولي.

التصنيف الثالث.. مازيمبي الكونغولي – الهلال السوداني – يانغ أفريكانز التنزاني – أسيك الإيفواري.

التصنيف الرابع.. النجم الساحلي التونسي – جوانينج جالاكسي البوتسواني – ميدياما الغاني – نواذيبو الموريتاني.