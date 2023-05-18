أعلنت وزارة التعليم السعودية، اليوم الخميس، عن نتيجة إجراءات #حركه_النقل_الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1444 التي اعتمدت قواعدها التنظيمية على مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية وحفظ حقوق المتقدمين والمتقدمات وتحقيق الاستقرار المهني والوظيفي.

وأوضحت وزارة التعليم أن نسبة من شملهم #النقل_الخارجي تجاوزت أكثر من 45 بالمئة من المتقدمين والمتقدمات للنقل بين المناطق والمحافظات، وبلغ عددهم أكثر من 30 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية، كما تم تحقيق الرغبة الأولى في طلب النقل لأكثر من 72 بالمئة من المتقدمين والمتقدمات.

شملت أكثر من 45٪ من المتقدمين والمتقدمات، وتحقيق الرغبة الأولى لأكثر من 72٪.. #وزارة_التعليم تُعلن نتيجة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام 1444هـ.https://t.co/BD7ePvBeml pic.twitter.com/drBw1Kcvrm — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) May 18, 2023

واعتمدت إجراءات حركة النقل الخارجي التي أُعلنت نتيجتها قبل نهاية العام الدراسي بوقت كافٍ، على سد الاحتياج التعليمي لإدارات التعليم من المعلمين والمعلمات، ومنحهم المدة الكافية للتقديم على النقل الخارجي.

وتتيح إجراءات حركة النقل الخارجي إمكانية الاطلاع على نتيجة المفاضلة في نظام “نور”، والاعتراض على النتيجة إلكترونياً من ذات النظام لمدة خمسة أيام عمل بدءاً من الأحد القادم تسهيلاً على المتقدمين والمتقدمات، وبما يعزز الشفافية والوضوح والعدالة في الإجراءات المتبعة في النقل الخارجي.

وأكدت القواعد التنظيمية لإجراءات النقل عدم إتاحة خيار العدول عن النقل في العام الحالي بعد ظهور النتيجة، لضمان عدم تأثر سير العملية التعليمية.