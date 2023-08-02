. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

وزارة التعليم السعودية تعلن نتائج الوظائف التعليمية 1445

أعلنت وزارة التعليم السعودية نتائج الوظائف التعليمية 1445

. .. by . ..
نتائج الوظائف التعليمية 1445 هـ

أعلنت وزارة التعليم السعودية، صباح اليوم الأربعاء، أسماء المرشحين للقبول في الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ ومن ثم إنهاء إجراءات الكشف الطبي واستكمال ملفات الترشيح لتكون مباشرة المعينين والمعينات في 13 أغسطس/آب المقبل مع عودة الكوادر الإدارية والتعليمية في مراحل التعليم العام الثلاث استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد ١٤٤٥هـ.

وقالت الوزارة في تغريدة بموقع تويتر “وزارة_التعليم تُعلن ترشيح (11551) متقدماً ومتقدمة، لإجراء المقابلة الشخصية؛ لشغل الوظائف التعليمية الجديدة بنظام التعاقد”.

وأغلقت الوزارة، مساء الأحد الماضي، باب استقبال طلبات القبول على 11551 وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ، والتي تم استقبالها عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات.

وكشفت وزارة التعليم، في وقت سابق، عن موعد الإعلان عن الوظائف التعليمية القادمة للعام 1446 هـ موضحة أنه سيكون في شهر رمضان المقبل على أن يتم إعلان الأسماء المرشحة في شهر ذو القعدة.

بعد ساعات.. وزارة التعليم تعلن المرشحين للوظائف التعليمية في السعودية
وزارة التعليم السعودية تكشف موعد الوظائف التعليمية القادمة
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا