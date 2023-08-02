وزارة التعليم السعودية تعلن نتائج الوظائف التعليمية 1445

أعلنت وزارة التعليم السعودية، صباح اليوم الأربعاء، أسماء المرشحين للقبول في الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ ومن ثم إنهاء إجراءات الكشف الطبي واستكمال ملفات الترشيح لتكون مباشرة المعينين والمعينات في 13 أغسطس/آب المقبل مع عودة الكوادر الإدارية والتعليمية في مراحل التعليم العام الثلاث استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد ١٤٤٥هـ.

وقالت الوزارة في تغريدة بموقع تويتر “وزارة_التعليم تُعلن ترشيح (11551) متقدماً ومتقدمة، لإجراء المقابلة الشخصية؛ لشغل الوظائف التعليمية الجديدة بنظام التعاقد”.

#وزارة_التعليم تُعلن ترشيح (11551) متقدماً ومتقدمة، لإجراء المقابلة الشخصية؛ لشغل الوظائف التعليمية الجديدة بنظام التعاقد. pic.twitter.com/tOla5WYRxt — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) August 1, 2023

وأغلقت الوزارة، مساء الأحد الماضي، باب استقبال طلبات القبول على 11551 وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ، والتي تم استقبالها عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات.

وكشفت وزارة التعليم، في وقت سابق، عن موعد الإعلان عن الوظائف التعليمية القادمة للعام 1446 هـ موضحة أنه سيكون في شهر رمضان المقبل على أن يتم إعلان الأسماء المرشحة في شهر ذو القعدة.