. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات السعوديين

بدأ المركز الوطني للقياس (قياس) التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب في إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

. .. by . ..
بدأ المركز الوطني للقياس (قياس) في إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

يبدأ المركز الوطني للقياس (قياس) التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، مع بدء الدوام الرسمي صباح اليوم الأحد، في إعلان نتائج اختبار #الرخصة_المهنية للمعلمين والمعلمات (التخصص) وذلك عبر إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) إلى أرقام جوالات المعلمين والمعلمات المسجلة في ملفات المتقدمين على الرخصة المهنية.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن هذه المرة تعد الأولى التي يعلن فيها المركز الوطني للقياس نتائج اختبار التخصص دون اختبار التربوي الذي كان يتم فيه إعلان النتائج في الاختبارين، وسيجري الاطلاع على النتيجة بالتفصيل يوم غدٍ الاثنين عبر نظام التسجيل في الاختبارات ونظام الرخص المهنية.

وكان الاختبار التربوي للمعلمين والمعلمات المتقدمين على الرخصة المهنية تم إعلانه في منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

أهمية الرخصة المهنية

تعتبر الرخصة المهنية شرطاً لاستمرار العلاوة السنوية لشاغلي الوظائف التعليمية، بالإضافة إلى أنها تعتبر شرطاً للتعيين على الوظائف الحكومية للخريجين، وفقاً للائحة الوظائف التعليمية.

ومن مهام المركز الوطني للقياس (قياس) إجراء اختبارات موحدة لقياس التحصيل العلمي للطلاب والطالبات المتقدمين للدراسة الجامعيّة، ويتبع لهيئة تقويم التدريب التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء السعودي، وهي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا