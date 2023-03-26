يبدأ المركز الوطني للقياس (قياس) التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، مع بدء الدوام الرسمي صباح اليوم الأحد، في إعلان نتائج اختبار #الرخصة_المهنية للمعلمين والمعلمات (التخصص) وذلك عبر إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) إلى أرقام جوالات المعلمين والمعلمات المسجلة في ملفات المتقدمين على الرخصة المهنية.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن هذه المرة تعد الأولى التي يعلن فيها المركز الوطني للقياس نتائج اختبار التخصص دون اختبار التربوي الذي كان يتم فيه إعلان النتائج في الاختبارين، وسيجري الاطلاع على النتيجة بالتفصيل يوم غدٍ الاثنين عبر نظام التسجيل في الاختبارات ونظام الرخص المهنية.

اليوم الاحد ..



إعلان نتائج اختبار #الرخصة_المهنية في قسم التخصص عبر الرسائل النصية SMS. — إجازة (@KSAEJ3) March 25, 2023

وكان الاختبار التربوي للمعلمين والمعلمات المتقدمين على الرخصة المهنية تم إعلانه في منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

أهمية الرخصة المهنية

تعتبر الرخصة المهنية شرطاً لاستمرار العلاوة السنوية لشاغلي الوظائف التعليمية، بالإضافة إلى أنها تعتبر شرطاً للتعيين على الوظائف الحكومية للخريجين، وفقاً للائحة الوظائف التعليمية.

ومن مهام المركز الوطني للقياس (قياس) إجراء اختبارات موحدة لقياس التحصيل العلمي للطلاب والطالبات المتقدمين للدراسة الجامعيّة، ويتبع لهيئة تقويم التدريب التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء السعودي، وهي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.