كأس العالم 2022: نايكي تتفوق على أديداس في رعاية المنتخبات

استحوذت شركة نايكي على النصيب الأكبر في رعاية المنتخبات المشاركين في كأس العالم بقطر، حيث قامت نايكي بتزويد ثلاثة عشر منتخبا من أصل اثنين وثلاثين، وتأتي أديداس في المركز الثاني بسبعة منتخبات.

لماذا تفوقت نايكي على أديداس؟

تعد هذه هي المرة الثالثة التي تتفوق فيها نايكي على أديداس، لكنه التفوق الأكبر على الإطلاق، فما هي الدول التي سترتدي قمصانها تحت شعار نايكي؟

قطر

الولايات المتحدة الأمريكية

هولندا

إنجلترا

السعودية

بولندا

فرنسا

أستراليا

كندا

كرواتيا

البرازيل

البرتغال

كوريا الجنوبية

وتأتي سيطرة نايكي بعدما كانت أديداس تستحوذ على ثلثي المنتخبات المشاركة في كأس العالم 1990، كما رعت الشركة تسعة منتخبات من في كأس العالم 1974 التي أقيمت في ألمانيا من أصل 16 فريقًا، واستمرت في هيمنتها حتى وقت قريب.

بدأ الظهور الأول لنايكي في كأس العالم 1998 في فرنسا، برعاية خمسة منتخبات فقط من أصل أربعة وعشرين منتخبا، ثم نمت حصتها في السوق بشكل متزايد.

مبررات أديداس في التراجع

يقول “ستيفان بورشه”المتحدث باسم “أديداس” إن العبرة بالكيف وليس الكم، وإن شركته تتربح من مكانة الفرق التي تلعب بشعارها:

“إنه ليس بعدد المنتخبات فقط، ولكن بالمكانة أيضا.. نحن نرعى أربعة منتخبات مرشحة للفوز باللقب؛ الأرجنتين، إسبانيا، بلجيكا، وألمانيا”

وبحسب تصنيف الفيفا فإن ستة منتخبات من السبعة التي ترعاها أديداس، ضمن قائمة أفضل 20 منتخبا.

وبحسب فيفا أيضا فإن نايكي أيضا ترعى سبعة منتخبات ضمن العشرين الأولى في التصنيف، لكنها ترعى أيضا منتخبات في تصنيف متأخر مثل المنتخب السعودي، والمنتخب القطري المستضيف.

ميزة أخرى تمتاز بها نايكي وهي رعاية قميص منتخب البرازيل، الفائز الأكبر بالمونديال.

شركة”بوما”

ستة منتخبات أخرى سترتدي قمصانها من شركة “بوما” وهي:

(المغرب، أوروجواي، غانا، والسنغال، صربيا، وسويسرا)

شركات أخرى

أما باقي المنتخبات فاختارت شركات أخرى لتصنيع ملابسها؛ حيث اختارت “الإكوادور” شركة “ماراثون“، و“إيران” شركة “ماجد” ، بينما سيرتدي منتخب “الدنمارك” قمصانه من شركة “هامل”، أما منتخب “كوستاريكا” فسيرتدي قمصانه من شركة “نيو بالانس” وسيرتدي لاعبو المنتخب التونسي قمصانهم من شركة “كابا“، وأخيرا فإن منتخب الكاميرون تعاقد مع شركة “ون اوول سبورت” الأمريكية بعد جدل كبير أثاره الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بفسخ عقده مع شركة “لوكوك سبورتيف” الفرنسية

وبحسب التوقعات، فإن كأس العالم بقطر ستكسر الرقم القياسي للأرباح، وستتخطى الرقم المسجل في روسيا 2018 بنحو 5.4 مليار دولار.