(الرياض – أريبيان بزنس) – وقعت مجموعة نایف الراجحي الاستثمارية للتطوير العقاري عقد شراكة استراتيجية مع شركة تطوير مصر للتطوير العقاري بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية للتطوير العقاري عبد الرحمن الطويل والوكيل المساعد للقطاعات الخدمية بوكالة تطوير الاستثمارات بوزارة الاستثمار السعودية عمار محمد نور الطف وعدد من مسؤولي الشركتين وبعض من ممثلي المؤسسات الإعلامية الكبرى السعودية والمصرية.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء شراكة مشتركة في مجال التشیید والبناء والاستثمار العقاري، لتطوير المشاريع العمرانية المتكاملة والمنتجعات السياحية بمعاییر عالمية في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تحقيق قيمة مضافة للسوق العقاري السعودي من خلال خبرات كلاً من الكیانین، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

#نايف_الراحجي_الاستثمارية توقع عقد شراكة استراتيجية مع شركة تطوير مصر لتطوير مشاريع عقارية كبرى في السوق السعودي.#TatweerMisr@Tatweer_Misr pic.twitter.com/6XfLc5yp50 — نايف الراجحي الاستثمارية (@NaifAlrajhiInv) May 29, 2023

وتم توقيع عقد الشراكة في فندق فيرمونت رملة للشقق الفندقية وھو أحد مشروعات مجموعة نایف الراجحي الاستثمارية. وقام بالتوقيع على العقد كلاً من نایف صالح الراجحي المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة نایف الراجحي الاستثمارية وأحمد شلبي شريك مؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر.

وتسعى هذه الشراكة لتحقيق التعاون وتبادل الخبرات بین الشركتين في المجال العقاري، وتماشياً مع رؤية الشركتين الاستراتيجية لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة التي تشمل تطوير مشروعات تقدم جودة حياة متميزة مع تقديم الخدمات المختلفة من تشغيل وإدارة المجتمعات بما بضمن خلق قیمة مضافة لقاطني ورواد المشروعات والمناطق المجاورة.

وتتمثل ھذه الشراكة في دعم عملية التطوير العقاري والعمل على إنشاء المشاريع السكنية والتجارية والإدارية والتعليمة والترفيهية والفندقية، وتقديم الدعم لترويج الاستثمار داخل المملكة في المرحلة الحالية وداخل مصر في مراحل لاحقة.

وقال نایف صالح الراجحي المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة نایف الراجحي الاستثمارية “سعداء بعقد الشراكة الاستراتيجية مع شركة تطوير مصر، والتي تعد من الشركات الرائدة في المجال، وأننا من خلال خبرتنا الطويلة في الاستثمار وتطوير العقار سندفع بالشراكات الاستراتيجية نحو آفاق أوسع، ضمن مستهدفات رؤبة المملكة 2030 فيما یتعلق بالقطاعات الحیویة الداعمة للاقتصاد الوطني ومنھا قطاع العقار الذي بات یشهد نموًا كبيرا خلال السنوات الأخيرة”.

وأوضح الراجحي أن قطاع العقار في السعودية يحظى بدعم قوي یتمثل في باقة من التسھیلات الإدارية والاستثمارية لجذب الاستثمارات على المستوى المحلي والدولي، كما یوفر السوق السعودي مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار في قطاع العقارات.

وقعت شركة تطوير مصر اليوم عقد شراكة إستراتيجية مع شركة نايف الراجحي الإستثمارية بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك لتأسيس شركة مشتركة للتشييد و البناء والاستثمار العقاري، لتكون اولي خطوات التوسع الاقليمي لتطوير مصر .#TatweerMisr#CreatingDestinations pic.twitter.com/DBPcyqopyE — Tatweer Misr (@Tatweer_Misr) May 29, 2023

وقال أحمد شلبي شريك مؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر “إن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة نایف الراجحي الاستثمارية، خطوة أولى في مسیرة الشركة نحو التوسع في الأسواق الإقليمية لتكرار تجربتها المميزة في التطوير العمراني في مصر، واختارت الشركة البدء بالسعودية في ظل ما تشهده المملكة حاليًا من طفرة اقتصادية وعمرانية وبالإضافة الي ما تقدمه من حوافز مشجعة للاستثمار. وحرصت شركة تطوير مصر على إقامة شراكة مع نایف الراجحي الاستثمارية، لتمیز الشركة السعودية بخبرة كبیرة في قطاعات استثمارية متنوعة من بینها القطاع العقاري مما یسھم في تحقيق إضافة للمشروعات المشتركة بینهما في السعودية ثم مصر في مراحل لاحقة، وذلك من خلال تبادل الخبرات للتعرف على الاتجاهات العقارية في البلدين لتقديم منتجات عقارية تلبي احتياجات العملاء”.

وبالإعلان عن هذه الشراكة تعزز مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية، استثماراتها المتنوعة وتؤكد قدرتها على جذب شركات متميزة للاستثمار في سوق العقار السعودي ضمن شراكات مدروسة كما وتؤكد نجاح شركة تطوير في تحقيق واحدة من أهم أهدافها الاستراتيجية وهي التوسع الإقليمي وتعظيم العائد لمستثمريها وعملائها وجميع شركائها. وتأتي هذه الخطوة بعد النجاحات التي حققتها الشركة منذ إنشائها عام 2014، حيث أطلقت ستة مشروعات متكاملة ومستدامة وذكية وسعيدة في جميع المناطق الاستراتيجية في مصر، وقامت بتسليم وتشغيل وإدارة مشروعين رائدين ونجحت في خلق جودة حياة متميزة بشهادة قاطنيها وزائريها، كما تعتزم تسليم وتشغیل مشروعين آخرين قبل نھایة العام الجاري.