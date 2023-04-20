سامي لي، مؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة، نايت دراجون يتحدث عن خطط الشركة وقراءته للمشهد العقاري في المملكة.

ما هي خطة نايت دراجون للسعودية خلال عام 2023 وما بعده؟

تُعد نايت دراجون مطور عقاري عالمي رائد والتي يقع مقرها الرئيسي في هونغ كونغ حيث أعلنت الشركة عن تفاصيل خططها للتوسع في الشرق الأوسط، فمن المقرر أن نفتتح مكتب لنا في الرياض في المملكة الربية السعودية خلال الربع الرابع من عام 2023. ونحن نهتم بتحديد الأعمال و الشراكات الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية وضمن منطقة الشرق الأوسط. كما ستسمح هذه الشراكات للمطور بمشاركة موارده في تكنولوجيا البناء من الجيل التالي. حيث تتصدر نايت دراجون مجالات تشمل ترميز المباني وحلول البلوك تشين العقارية والبناء المتكامل المعياري والخرسانة خفيفة الوزن الحديثة.

هل هناك أي خطط في استراتيجية الشركة للشرق الأوسط في السنوات الخمس المقبلة؟

تضع الشركة أهمية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط. يحترم المطوّر مهمّة المملكة العربية السعودية في تطوير وبناء المنطقة ويتشارك رؤية قيادتها. فنحن نرى تشابهاً كبيراً في تطلعاتنا وطريقتنا بالتعامل مع المشاريع الضخمةـ وأدى ذلك لتقوية علاقاتنا مع المملكة على وجه الخصوص، ومع الإمارات العربية المتحدة وقطر وباقي دول الشرق الأوسط على وجه العموم.

فقد بنت نايت دراجون سمعتها عبر استقطاب مشاريع كبيرة وصعبة وبناء مدن متكاملة، كما هو حال المملكة العربية السعودية.

كيف ترى النمو في السوق السعودي؟

تتفاءل نايت دراجون عند النظر إلى إمكانية نمو السوق السعودي. فالرؤية السعودية 2030 تعمل على تخفيف اعتماد المملكة على الموارد النفطية عبر الاستثمار في مختلف المجالات الأخرى مثل البنية التحتية والعقارات. فقد أصبحت العقارات جزءاً كبيراً من اقتصاد المملكة وتشكل 7% من الناتج الإجمالي المحلي، وتدعم العديد من المجالات الأخرى، حيث وجدت أكثر من 40 ألف وظيفة جديدة في عام 2021. كما تهدف المملكة إلى زيادة هذه النسبة لتصبح 10% بحلول عام 2030. حيث أصبحت المملكة العربية السعودية الآن رائدة عالمياً واضحاً في مبادرات البنية التحتية ذات الرؤية مع وجود خطط لاستثمار مئات المليارات من الدولارات على مدى العقد المقبل. في حين تعد مدينة “نيوم” مجرد مثالٍ واحدٍ على حجم طموحات القيادة السعودية. حيث ستكون هذه المدينة عبارة عن تطوير تبلغ مساحته 26 ألف و 500 كيلومتر مربع يمتد عبر حدود شمال غرب المملكة العربية السعودية والأردن ومصر وتبلغ قيمته 500 مليار دولار.

ما هي مخططاتكم في المملكة العربية السعودية؟

تسعى شركة نايت دراجون إلى الشراكة والتقدم المشترك مع القيادة والشعب السعودي. نحن نحترم التقدم في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط بشكل عام ونرغب في المساهمة في هذا التقدم.

تعتبر الريادة في بناء العقارات وتعزيز القيمة أمراً أساسياً لدى نايت دراجون. فهي تعمل على الريادة في كل ما تفعله، وتنشئ مشاريع خلابة وإبداعية بأحدث المعايير التي تلائم نمط الحياة الجديد.

كما تواصل المملكة العربية السعودية تطورها الرائد عالمياً وتنشئ محاور عالمية جديدة مدعومة بخطط طموحة وهذا ما تسعى “نايت دراجون” إليه في إضافة خبرتها. يتمثل جوهر قدرة نايت دراجون في تجربتهم الرائدة في بناء الترميز وتطبيق البلوك تشين العقاري وتقنية البناء المعيارية المتكاملة والجيل القادم من الخرسانة خفيفة الوزن. ترى الشركة إمكانات كبيرة لهذه الابتكارات المالية والبلوك تشين والبناء في الشرق الأوسط.

ما رأيك في التحولات الحالية في المشهد العقاري في المملكة بشكل عام؟

يزدهر سوق العقارات في المملكة العربية السعودية بناءً على رؤية 2030. حيث وقّعت صفقات عقارية بقيمة أكثر من 10 مليارات ريال سعودي (2.66 مليار دولار) في يوم افتتاح منتدى مستقبل العقارات الذي عقد في الرياض في الفترة من 23 يناير إلى 25 يناير 2023. فالمنتدى حددّ ملامح المستقبل للمشهد العقاري في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، تكتسب رمزية العقارات شعبية في الاسواق المتقدمة، ونتوقع نفس النمو في الشرق الأوسط، وخاصة في المملكة العربية السعودية.

كيف ترى التحديات في العديد من جوانب المملكة من أسواقك الأخرى؟

شهد سوق العقارات في المملكة العربية السعودية عامين من التغيير والتكيف ويبدو الآن مستعداً للنمو. ومع ذلك، فإن كلاً من العقارات التجارية والسكنية في المملكة لديها إمكانات كبيرة للتحول والتحسين. وتدعو استراتيجية التحول ضمن “رؤية 2030″، التي تهدف أساساً إلى تنويع الاقتصاد الوطني، إلى بلوغ معدل ملكية المنازل السعودية 70% بحلول نهاية العقد القادم.

ولتحقيق هذا الهدف، يجب أن يحصل جميع المشترين المؤهلين على سكنٍ كافٍ وعالي الجودة ومساعدة مالية. ومع ذلك، هناك حاجة إلى تحول نموذجي جديد على الصعيد العالمي وعبر الشقّ الاجتماعي والاقتصادي. ويتمثل جوهر هذا التحول في تبني ودمج التكنولوجيا الحديثة في بناء المنازل الجديدة في كل من المملكة العربية السعودية والعالم. ومع تزايد الهجرة على نطاق واسع، تدق الساعة على متطلبات الإسكان في المناطق الحضرية. ويتم تحقيق ذلك عبر ترميز العقارات وتطبيق تكنولوجيا البلوك تشين والتي لديها شعبية كبيرة في الاقتصادات المتقدمة. وسنشهد نفس النمو في الشرق الأوسط، وخاصة في المملكة العربية السعودية. ونحن واثقون من أن خبرتنا ومهارتنا في هذه المجالات ستكون ذات قيمة كبيرة للمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط بأكمله حيث تحول المنطقة الرؤية إلى واقع وتحقق هدفها المتمثل في بناء المستقبل.

تعد شركة “نايت دراجون” رائدة في مجال التجديد الحضري والتطوير العقاري. فهي تخلق أماكن وتبني العقارات وتستثمر في المشاريع ذات الصلة التي تجلب أفكاراً جديدة وتضع معايير جديدة للحياة الحضرية يستخدم الفريق الإبداع والتعاون للابتكار.