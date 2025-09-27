نافورة دبي تتألق من جديد في أول أكتوبر المقبل

تستعد نافورة دبي لاسترجاع مكانتها كروح وسط مدينة دبي، ففي الأول من أكتوبر المقبل، سيزاح الستار عن أكبر نافورة راقصة في العالم لتطل على زوارها من جديد، وتأسر أنظارهم بعروضها الخالدة التي تمزج بين روعة المياه وسحر الأضواء وجمال الموسيقى. وقد استقطب موعد إعادة الافتتاح المرتقب اهتماماً لافتاً من المقيمين والزوار الدوليين على حد سواء، إذ تابع كثيرون مستجدات النافورة عبر منصات التواصل الاجتماعي وحرصوا على الاستفسار عن موعد عودتها، بل إن بعضهم خطط زيارته لدبي خصيصاً لمعايشة هذه اللحظة الاستثنائية، في دلالة واضحة على الأهمية العالمية والجاذبية المستمرة لهذا المعلم الأيقوني. يتصاعد الحماس والترقب مع استعداد العائلات والسياح ومحبي النافورة لحضور العروض الأولى بعد إعادة الافتتاح، وهي لحظات يُتوقع أن تشكل حدثاً مميزاً بالنسبة لسكان دبي والعالم أجمع. وشملت المرحلة الأولى من أعمال التجديد، التي أُنجزت قبل الموعد المحدد، أعمال صيانة أساسية تضمنت تجديد البلاط، وتعزيز العزل، وإعادة الطلاء، بهدف الحفاظ على الجمال الفريد للنافورة وضمان استمرار عملها وفق أعلى معايير السلامة والجودة. وأكدت إعمار أن المرحلة الثانية ستُستكمل خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث سيتم إدخال تقنيات مبتكرة وميزات جديدة من شأنها الارتقاء بتجربة نافورة دبي إلى آفاق غير مسبوقة، عبر مزيج فريد من الإبداع والتكنولوجيا يمنح الزوار لحظات متجددة من الانبهار والدهشة.

ومع إعادة الافتتاح، ستُستأنف العروض المنتظمة للنافورة، بواقع عرضين يومياً في فترة الظهيرة عند الساعة 1:00 ظهراً و1:30 ظهراً، ويوم الجمعة عند الساعة 2:00 ظهراً و2:30 ظهراً. أما العروض المسائية فستمتد من الساعة 6:00 مساءً حتى 11:00 ليلاً، على فترات متقطعة كل نصف ساعة، بما يتيح للزوار فرصاً متعددة للاستمتاع بعروض النافورة الرائعة. وقال محمد العبار، مؤسس إعمار: “إن عودة نافورة دبي تمثل احتفالًا بدبي نفسها – بروحها، وحيويتها، وقدرتها على إلهام العالم. فلطالما جمع هذا المعلم الناس على اختلاف ثقافاتهم، ليعيشوا معاً لحظات من الدهشة والبهجة. ومع اقتراب لحظة إعادة افتتاحها، ستذكّرنا مجدداً بما تمثله دبي من إبداع، وطموح، وابتكار تجارب تترك أثراً خالداً في ذاكرة كل من يزورها.” وتواصل إعمار التزامها بتقديم تجارب لا تُنسى للمقيمين والزوار على حد سواء، بما يضمن استمرار دبي في التألق كوجهة عالمية للترفيه والثقافة والابتكار. ويؤكد الإعلان عن إعادة افتتاح نافورة دبي مجدداً على مكانة المدينة بوصفها مركزاً نابضاً يجمع بين أرقى المعالم والفعاليات ووجهات الضيافة العالمية لصناعة ذكريات تدوم طويلاً. ومع استعداد النافورة لإضاءة سماء دبي من جديد، يزداد الترقب إيذاناً بعودة مبهرة لهذه الأيقونة المحببة وبدء فصل جديد في مسيرتها الملهمة. ومع اقتراب المرحلة الثانية، يمكن للجمهور توقع مفاجآت جديدة خلال الأشهر المقبلة، بما يضمن استمرار روعة نافورة دبي في إبهار الزوار وإسعادهم.

أطيب التمنيات لكم ولأقاربكم بعيد مبارك تغمره المحبة والتراحم ولمّة الأحبة. #إعمار #عيد_مبارك



Wishing you and your family blessed Eid filled with love, compassion and togetherness. #Emaar #EidMubarak pic.twitter.com/bZrleJjj1p — Emaar Dubai (@emaardubai) June 5, 2025