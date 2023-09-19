ناغلسمان يقترب من المانشافت

كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية أن المدرب الشاب يوليان ناغلسمان قريب من استلام مهمة تدريب منتخب ألمانيا لكرة القدم خلفا للمقال هانزي فليك.

وكان الاتجاد الألماني تخلى عن خدمات فليك بعد النتائج السيئة للمانشافت والتي كان آخرها الخسارة أمام اليابان 1-4 ودّيا بعد أشهر من الخروج المبكر من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتولى المخضرم رودي فولر مهمة الإشراف على “المانشافت” مؤقتا في اللقاء الودّي أمام المنتخب الفرنسي والذي انتهى لصالح الألماني 2-1.

وقالت بيلد إن ناغلسمان سيتقاضى 5 ملايين يورو سنويا في مهمة قيادته لبطولة كأس أوروبا (يورو 2024) التي ستقام على الأراضي الألمانية.

ووفقاً للصحيفة سيمتد العقد المقترح حتى نهاية المسابقة الأوروبية على أن يعود بعدها للتدريب على مستوى الأندية .

يذكر أن بايرن ميونيخ أقال ناغلسمان (36 عاما) بشكل مفاجىء في شهر آذار/مارس المنصرم وعيّن توماس توخيل خلفاً له.