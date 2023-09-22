فادي طنّوس by فادي طنّوس

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ناغلسمان مدرباً لمنتخب ألمانيا

فادي طنّوس by فادي طنّوس
يوليان ناغلسمان

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة أنه تعاقد مع يوليان ناغلسمان لتولي منصب المدير الفني للمنتخب حتى نهائيات كأس أوروبا (يورو 2024) المقررة في ألمانيا.

ويحل يوليان ناغلسمان، المدرب السابق للايبزيغ وبايرن ميونخ، بدلا من هانزي فليك، وقد أوضح الاتحاد أنه سيشغل المنصب حتى يورو 2024 بشكل مبدئي.

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وسيضم الجهاز الفني للمنتخب، مهاجم بايرن ميونيخ السابق ساندرو فاغنر كمدرب مساعد.

وقال ناغلسمان في تصريحات نشرها الاتحاد الألماني في بيان :”أمامنا بطولة كأس الأمم الأوروبية في بلادنا. وهذا شيء مميز. لدي رغبة هائلة في خوض هذا التحدي.”

وأقيل فليك من تدريب المنتخب الألماني في العاشر من سبتمبر الجاري بعد أن حقق الفريق أربعة انتصارات فقط خلال آخر 17 مباراة خاضها تحت قيادته، وقد ودع كأس العالم من دور المجموعات للنسخة الثانية على التوالي.

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