ناغلسمان مدرباً لمنتخب ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة أنه تعاقد مع يوليان ناغلسمان لتولي منصب المدير الفني للمنتخب حتى نهائيات كأس أوروبا (يورو 2024) المقررة في ألمانيا.

ويحل يوليان ناغلسمان، المدرب السابق للايبزيغ وبايرن ميونخ، بدلا من هانزي فليك، وقد أوضح الاتحاد أنه سيشغل المنصب حتى يورو 2024 بشكل مبدئي.

وسيضم الجهاز الفني للمنتخب، مهاجم بايرن ميونيخ السابق ساندرو فاغنر كمدرب مساعد.

Welcome @J__Nagelsmann ?



We're delighted to confirm that Julian will lead the national team as Head Coach for next summer's UEFA European Championship in Germany ?❤️?#DFBTeam ? DFB pic.twitter.com/KVXsbEEj0H — Germany (@DFB_Team_EN) September 22, 2023

وقال ناغلسمان في تصريحات نشرها الاتحاد الألماني في بيان :”أمامنا بطولة كأس الأمم الأوروبية في بلادنا. وهذا شيء مميز. لدي رغبة هائلة في خوض هذا التحدي.”

وأقيل فليك من تدريب المنتخب الألماني في العاشر من سبتمبر الجاري بعد أن حقق الفريق أربعة انتصارات فقط خلال آخر 17 مباراة خاضها تحت قيادته، وقد ودع كأس العالم من دور المجموعات للنسخة الثانية على التوالي.