ناطحة سحاب في السعودية على امتداد 120 كلم ضمن “ميرور لاين” بـ 1 تريليون دولار؟

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن خطط السعودية لبناء أكبر هيكل في العالم: مبنيان يصل ارتفاعهما إلى 1600 قدم، يعملان بالتوازي لمسافة 75 ميلاً (120 كلم) في خط عبر التضاريس الساحلية والجبلية والصحراوية، متصلين عبر ممرات، وفقاً لمئات الصفحات من وثائق التخطيط السرية التي اطلعت عليها الصحيفة والتي توضح فكرة المشروع لأول مرة بالتفصيل.

ويقترح مصممو “ميرور لاين” (the Mirror Line) هيكلين متوازيين يعبران الجبال والصحراء كجزء من مشروع “نيوم” التطويري المستقبلي لتحويل المملكة العربية السعودية.

ويتوقع أت تصل تكلفة المشروع إلى تريليون دولار وأن يضم حوالي خمسة ملايين شخص عند اكتماله بالكامل، وفقاً لأشخاص على دراية بالخطة والوثائق التي اطلعت عليها صحيفة “وول ستريت جورنال”.

رسم هندسي لمشروع “ميرور لاين” الذي يشطر سلسلة جبال تمتد على طول الساحل

ويقول خافيير كوينتانا دي أونيا، الرئيس التنفيذي في مجلس المباني الشاهقة والموئل الحضري، وهي منظمة غير ربحية مقرها شيكاغو: “إنهم يتجهون إلى شيء لم يتم القيام به من قبل”.

في حالة إنجازه بالكامل، سيمتد “ميرور لاين” من خليج العقبة ويشطر سلسلة جبال تمتد على طول الساحل. وتقول وثائق التخطيط إنها ستستمر شرقا عبر منتجع جبلي ومجمع يضم حكومة المملكة العربية السعودية إلى “مطار جوي” في السهول الصحراوية.

خطط لتشييد ملعب رياضي يصل ارتفاعه إلى 1000 قدم فوق سطح الأرض

وتظهر الوثائق التي تعود إلى الخريف الماضي قطاراً فائق السرعة تحت المباني ذات المرايا. ولإطعام السكان، يخطط المشروع لاعتماد الزراعة العمودية المدمجة في المباني. وللترفيه، يخطط “ميرور لاين” لتشييد ملعب رياضي يصل ارتفاعه إلى 1000 قدم فوق سطح الأرض. كما يضم مرسى لليخوت يقع تحت قوس في المبنيين.

ويعتبر “ميرور لاين” واحداً من سلسلة من المشاريع البارزة التي تشكل “نيوم”، وهو مشروع تطويري بحجم ولاية ماساتشوستس لتنويع اقتصاد المملكة من اعتمادها على النفط. ويستهدف مشروع “نيوم”، المملوك من قبل صندوق الإستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادية السعودي، جذب الاستثمار الأجنبي وخلق آلاف الوظائف الجديدة.

وتتمتع المملكة حالياً بعائدات قوية من ارتفاع أسعار النفط، ما سمح لها بالمضي قدماً في مشاريع طموحة مثل “ميرور لاين” تهدف إلى تحويل المملكة إلى واحدة من أفضل الوجهات في العالم، على الرغم من أن خطط المشروع قد تتغير.

وإذا نجحت المملكة العربية السعودية في بنائه، فلن يكون الهيكل مثل أي شيء آخر في العالم. إنه يتحدى بالفعل المخططين الحضريين الذين يصممونه. وعلى سبيل المثال، يواجهون الموعد النهائي لعام 2030 ويجب عليهم حل العديد من الأسئلة، مثل كيفية إدارة هجرة ملايين الطيور عبر الممرات التي سيتقاطع معها “ميرور لاين”.

وأشار تقييم أولي لتأثير “ميرور لاين” أجري في يناير 2021 إلى أن المشروع التطويري يجب أن يتم على مراحل وقد يستغرق 50 عاماً.

وتم تصميم “ميرور لاين” من قبل شركة “مورفوسيس للهندسة المعمارية” التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ، والتي أسسها توم ماين الحائز على جائزة “بريتزكر” للهندسة المعمارية ، وتضم تسعة شركات استشارية أخرى على الأقل في التصميم والهندسة، ومنها “دبليو اس بي جلوبال” ومقرها مونتريال و”ثورنتون تومازيتي” في نيويورك. وتقترح الشركات الإستشارية بناء المشروع على مراحل من خلال إنشاء هياكل بطول 2600 قدم ستتصل على طول خط، بارتفاعات متفاوتة تصل إلى 1600 قدم، أي أعلى من مبنى “إمباير ستيت”.