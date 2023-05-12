فادي طنّوس by فادي طنّوس

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ناصف ساويرس يحتفظ بصدارة أصحاب المليارات في مصر

فادي طنّوس by فادي طنّوس
ناصف ساويرس

احتفظ رجل الأعمال المصري، ناصف ساويرس بصدارة ترتيب أغنى شخص في مصر، بعد مرور أكثر من 4 أشهر من عام 2023، بثروة تقدر بـ 7.13 مليار دولار، وفقاً لمؤشر “فوربس“.

وحل ساويرس في المركز 320 ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم.

وحافظ بقية أعضاء نادي الملياردرات في مصر على مراكزهم في التصنيف. حيث احتل محمد منصور، المركز الثاني تلاه نجيب ساويرس في المركز الثالث.

وفي ما يلي قائمة تضم 6 مصريين من أصحاب المليارات ضمن مؤشر “بلومبرغ”:

  • ناصف ساويرس: 7.13مليار دولار
  • نجيب ساويرس: 5.3 مليار دولار
  • محمد منصور: 3.6 مليار دولار
  • محمد الفايد: 2.0 مليار دولار
  • يوسف منصور: 1.5 مليار دولار
  • ياسين منصور: 1.3 مليار دولار
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