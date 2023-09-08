القطري ناصر الخليفي رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية لولاية جديدة

أعيد انتخاب القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الخميس رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية لولاية جديدة مدتها 4 سنوات.

وترأس الخليفي الرابطة منذ إخفاق مشروع دوري السوبر الأوروبي في نيسان/أبريل 2021.

ويُعد ناصر الخليفي (49 عاما) أحد أكثر الاشخاص تأثيرا في كرة القدم الأوروبية، وهو أيضا رئيس مجموعة “بي إن” الإعلامية، ويشغل منذ عام 2019 عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقال الخليفي في ختام الجمعية العمومية الـ30 لرابطة الأندية الأوروبية في برلين “لقد قطعنا شوطا طويلا خلال الدورة الماضية. ثمة تقدم هائل في الدور الذي تلعبه الأندية في القرارات التي تشكل كرة القدم للأندية الأوروبية”.

وتولى الخليفي رئاسة رابطة الأندية الأوروبية خلفا لأندريا أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس أبرز المطالبين بإطلاق دوري السوبر.

ومنذ استلامه منصبه، ساهم ناصر الخليفي في إقرار الصيغة الجديدة لمسابقات الأندية الأوروبية الثلاث في ربيع عام 2022، والتي ستستبدل بطولة مصغرة بمرحلة المجموعات؛ اعتبارا من موسم 2024-2025، على أن تتقاسم إيراداتها رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقال الخليفي في تصريح منفصل لموقع “راديو مونتي كارلو” الرياضي ردا على سؤال حول امكانية مشاركة فريق سعودي في دوري أبطال أوروبا: “لا أعتقد أن هناك أندية أخرى قادمة من خارج أوروبا ستشارك في البطولة. لا أعرف ماذا سيحدث في غضون السنوات قليلة المقبلة، لكنني اليوم لا أعتقد أن ناديا من حارج أوروبا سيلعب في البطولة. إذا كان هناك كأس السوبر أو شيء, لما لا؟ لكن اللعب في دوري أبطال أوروبا، إذا لم تكن أوروبيا، هو أمر مستبعد”.