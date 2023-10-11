ناشطون يعتبرون البنك الدولي وصندوق النقد “أسوأ عملية احتيال”

أجرى ناشطون من حوالى عشر من دول الجنوب الأربعاء في مراكش “محاكمة” بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي متهمين إياهما “بتغذية انعدام المساواة” وبأنهما “أسوأ عملية احتيال في العصر” بحسب أ ف ب.

وخلال “محاكمة شعبية” نظّمت في المدينة المغربية التي تستضيف الاجتماعات السنوية للمنظمتين الماليتين الدوليتين، قدّم ناشطون من زيمبابوي وساحل العاج واندونيسيا والمكسيك وغيرها من الدول، شهاداتهم منددين بضلوع المؤسستين في التحديات الاقتصادية في بلدانهم ومطالبين بخيارات أخرى.

???The verdict is in !



The Peoples' Alternatives Global Tribunal finds International Financial Institutions GUILTY !



Read the full verdict here??https://t.co/2OvTxyOBuy#AM2023@FightInequality#PeoplesAlternatives#AfricaRuleMaker — AFRODAD (@AFRODAD2011) October 11, 2023

بعد ذلك قضت هيئة شكلتها منظمة “فايت إنيكوالتي” التي تقف وراء الحدث، “بالاجماع بأن المؤسسات المالية الدولية مسؤولة بالكامل عن تغذية انعدام المساواة بسبب تواطئها مع القطاع المالي والشركات متعددة الجنسيات النافذة”. ودعت الهيئة هذه المؤسسات “إلى وقف العمل لمصلحة أغنى الأغنياء” و”البدء بالعمل للآخرين” معتبرة أن البنك الدولي وصندوق النقد “هما أسوأ عملية احتيال في العصر” في حكم تلته خبيرة الاقتصاد الهندية بوميكا موشالا.

وأسفت المزارعة الزامبية كلير شوبيلا موكوبا في تصريح لوكالة فرانس برس، لكون هذه الاجتماعات التي تعقد على أرض إفريقية “فوّتت فرصة بناء حركة واسعة النطاق لمكافحة انعدام المساواة والترويج لتنمية اقتصادية مستدامة عبر القارة”.

ودعا صندوق النقد إلى إلغاء دين بلدها الذي يواجه أزمة حادة. وأكدت أن “البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مسؤولان بسبب فرضهما شروطا صارمة جدا على التمويلات والقروض ما تسبب بتفاوت عميق وظلم خصوصا للفقراء”. وخلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، دعا اداما كوليبالي وزير المال في ساحل العاج ورئيس مجموعة ال24 للدول النامية إلى “إلغاء دين أضعف الدول وأكثرها فقرا التي تدين بالجزء الأكبر من دينها إلى مصارف تنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي”. وأكد “نحذّر من أزمة ديون قد تخنق النمو المستدام والشامل”.

The IMF and the World Bank are set up to defend the interests of wealthy countries. They allow the ultra rich to get richer, at the expense of all of us. We see them for what they are and we are saying enough. JOIN THE MOVEMENT to #FightInequality #IMFMeetings #WorldBank pic.twitter.com/erS1Mr2JaC — #FightInequality (@FightInequality) October 11, 2023