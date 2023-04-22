ناد سعودي يعرض 50 مليون يورو لضم لوكا مودريتش

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية أن النجم الكرواتي في صفوف ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش، تلقّى عرضاً كبيراً من أحد الأندية السعودية للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن أحد أندية الدوري السعودي على استعداد لدفع ضعف راتب الكرواتي مع ريال مدريد، لضمه في الصيف المقبل.

وأضافت: “النادي السعودي عرض على مودريتش 25 مليون يورو في الموسم، وبعقد لعامين بقيمة 50 مليون يورو صافي بعد الضرائب”.

وأشار التقرير إلى أن ابن الـ37 عاماً لن يفكر في هذا العرض، إلا إذا فشلت المفاوضات مع بطل أوروبا لتجديد عقده.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، لكنه أكد في أكثر من مناسبة أنه يرغب في البقاء ضمن صفوف بطل إسبانيا خلال الموسم المقبل.

وأبلغ مودريتش ريال مدريد بالعرض، لكنه لم يتفاوض بعد مع المدير العام للنادي خوسيه أنخيل سانشيز. ومع اقتراب انتهاء المحادثات حول تمديد عقد الألماني توني كروس على ما يبدو، تتركز جهود ريال مدريد بشكل كامل على تأمين توقيع لاعب انجلترا وبوروسيا دورتموند جود بيلينجهام، وسط منافسة شديدة من مانشستر سيتي.

وفي مدريد، يعتبر مودريتش أحد أفضل التعاقدات مع النادي في العقد الماضي. هناك اعتراف خاص بالأداء الممتاز للاعب الكرواتي في المباريات الكبيرة في المراحل الأخيرة من المسابقات.