ناد سعودي يطرح أغلى تذكرة في التاريخ بمليون ريال

أعلن نادي الشباب السعودي لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) عن طرح تذكرة بمليون ريال هي “الأغلى في التاريخ” كما وصفها إعلان النادي، وذلك قبل مباراته على ملعبه الجديد أمام الطائي المقررة يوم السبت المقبل 21 تشرين الأول / أكتوبر ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وحظيت هذه التذكرة المليونية بتفاعل كبير حول المميزات التي تحملها، وإذا ما كان سيحصل حاملها على أشياء إضافية عند شرائها.

التذكرة الأغلى بالتاريخ.. للنادي الأعرق ?? — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) October 13, 2023

وبحسب نادي الشباب فإن تذكرة “الضيافة” المليونية ستمنح صاحبها عضوية ذهبية في النادي، بالإضافة إلى حصوله على تجربة حضور مميز لمباريات الموسم عبر “بوكس خاص” في الملعب الجديد.

وتستمر مميزات التذكرة المليونية لمباريات الموسم الحالي، منها حضور تمارين الفريق الكروي الأول، والحصول على قميص النادي الموقع من نجوم الفريق.

يشار إلى أن نادي الشباب سيبدأ اللعب على الملعب الجديد بدءاً من الجولة العاشرة، بعد أن أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل مباريات الفريق هناك بعد جاهزية المنشأة الجديدة.