نادي سعودي يعرض شراء كريستيانو رونالدو لقاء قرابة 250 مليون دولار

ذكرت تقارير صحفية نقلا عن موقع سي إن إن البرتغالي أن النجم كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد تلقى عرضاً من أحد الأندية السعودية، لقاء 211 مليون جنيه استرليني (حوالي 250 مليون دولار) وهو العرض الذي سيمنح مانشستر يونايتد 30 مليون يورو مقابل الانتقال. وينتهي عقد رونالدو مع ناديه في صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

بالإضافة إلى 20 مليونًا للوسطاء، بينما سيحصل هداف ماديرا على راتب سنوي يبلغ 125 مليون يورو لمدة موسمين. وأشارت الشبكة إلى أن في حالة موافقة رونالدو على العرض الضخم، سيكون خارج بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا.

وزعمت العديد من التقارير، أن رونالدو طلب الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، ويفضل خوض تجربة مع فريق آخر. ويعد رونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفًا، متفوقًا بـ 15 هدفًا على ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، صاحب الوصافة.