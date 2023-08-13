نادي الهلال يضم البرازيلي “نيمار” مقابل 160 مليون يورو

أكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية اليوم الأحد، أن نادي الهلال السعودي توصل لاتفاق لضم النجم البرازيلي “نيمار” من باريس سان جيرمان.





وقالت إن نيمار اتفق مع نادي الهلال على عقد لمدة موسمين سيحصل خلالهما على ما يقرب من 160 مليون يورو .



وشددت الصحيفة على أنه سيتعين الآن على الهلال التفاوض مع باريس سان جيرمان من أجل التوصل لاتفاق بشأن شروط الصفقة.



وأوضحت “ليكيب”، أن الهلال قدم العرض الأول لشراء السنوات الأربع الأخيرة من عقد اللاعب البرازيلي مع باريس سان جيرمان، مشيرة إلى أن المفاوضات بين الناديين تواصلت صباح اليوم الأحد.



وأكدت أن عرض الهلال لضم نيمار من سان جيرمان يبلغ أكثر من 80 مليون يورو.





وأشار الصحيفة إلى أن رحيل نيمار عن الفريق الباريسي يبدو الآن “مؤكدا”، بعد ست سنوات من وصوله لملعب “حديقة الأمراء” نقلا ً عن”سبق”.





وكان نيمار انضم إلى سان جيرمان عام 2017 من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو لكنه لم يقدم الأداء المنتظر منه.





وغاب نيمار عن افتتاح الدوري الفرنسي، أمس السبت، حيث تعادل سان جيرمان على أرضه مع لوريان من دون أهداف في مستهل حملة الدفاع عن لقبه، وذلك بداعي المرض بحسبما زعم النادي.

ويتزامن خبر إمكانية رحيل نيمار عن النادي الباريسي مع قرار الأخير بإعادة نجمه الآخر كيليان مبابي إلى الفريق الأول اعتبارا من تمارين اليوم الأحد، بعدما استبعد بسبب أزمة تجديد عقده.

