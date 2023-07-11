موقف نادي الهلال بعد إصابة لاعبه الكوري بالسرطان

كشف الكوري الجنوبي جانغ هيون سو لاعب نادي الهلال السعودي، تطوراً جديداً في مرضه بعد إصابته بالسرطان، ووجه رسالة مؤثرة لرئيس الهلال بعد موقف النادي تجاهه من إصابته بالمرض.

و علق الكوري “جانغ ” لاعب الهلال عبر حسابه “إنستقرام”، على موقف النادي تجاهه بعد اكتشاف إصابته بمرض السرطان وبدء تلقيه العلاج، قائلاً :أود أن أقدم الشكر لجميع اللاعبين، وجميع طاقم نادي الهلال”.



كما قدم الشكر لرئيس نادي الهلال فهد بن نافل قائلا : “بسببك أنا وعائلتي نعيش أيام مهمة بالحياة لن أنسى ماقدمته لي ولعائلتي شكراً على كل شيء.

و وجه محترف الهلال، الكوري الجنوبي جانغ هيون سو رسالة مؤثرة إلى زملائه في الهلال والإدارة والمشجعين بعدما بدأت رحلة علاجه من ورم في الغدد اللمفاوية : “هناك بطل مهم في حياتي وهو نادي الهلال شكراً لجميع اللاعبين والطاقم ولجماهير الهلال”.

ونشر اللاعب صورة له عبر حسابه على إنستقرام وهو داخل المستشفى وبجواره زوجته، وأرفقها بتعليق : “اليوم انتهيت من العلاج الأول .. خلال هذه الساعات، كنت بقلب سعيد، وقلبي ممتن”.

وأضاف: ” لزوجتي لدي كثير لأقوله لك، لكن كل ما أفكر فيه الآن هو أن أشكر وجودك بجانبي وحمايتي، أنا أحبك جداً”.



يشار إلى أن الهلال أعلن دعمه للاعب بعدما تم اكتشاف إصابته بالورم الحميد، وأنه يحتاج لفترة علاج تمتد إلى 4 أشهر.