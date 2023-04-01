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Posted inأخبار أريبيان بزنس

نادي النصر يكرم رونالدو لرقمه العالمي الجديد

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احتفل نادي النصر السعودي بنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما أصبح أكثر لاعب مشاركة في المباريات الدولية، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخير.

ووجه رونالدو رسالة شكر إلى النادي واللاعبين على الاحتفال به، حيث نشر مجموعة صور عبر حسابه في “إنستغرام”، وكتب: “شكراً لنادي النصر، ولزملائي في الفريق، على الاحتفال معي بهذا الإنجاز، بعدما أصبحت الأكثر مشاركة على المستوى الدولي، كما أتمنى عيد ميلاد سعيد لعبد الرحمن غريب”.

وكان رونالدو قاد البرتغال إلى الفوز على ليشتنشتاين ولوكسمبورغ 4-0 و5-0 توالياً.

وتجاوز لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق الأسطورة الكويتي بدر المطوع بعدد المباريات، برصيد 198 مقابل 196 للأخير.

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