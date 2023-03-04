نادي النصر يفوز على الباطن بثلاثة أهداف في الوقت بدل الضائع

نجح نادي النصر متصدر ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين في كرة القدم في تحويل تأخره بهدف إلى الفوز على فريق الباطن متذيِّل الترتيب بتسجيل ثلاثة أهداف في الوقت بدل الضائع، ليعزز صدارته للدوري بـ 46 نقطة، فيما بقي الباطن في المركز الأخير برصيد 6 نقاط فقط وذلك على ملعب مرسول بارك في الرياض.

وتقدم فريق الباطن في الدقيقة 30 من الشوط الأول عبر لاعبه لوبيز، زانتظر نادي النصر الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليحق التعادل عبر لاعبه عبد الرحمن غريب، ثم يتقدم بهدف في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع للاعب محمد الفتيل، ويختتم اللاعب محمد مران المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 14 من الوقت بدل الضائع.

الاتحاد – الخليج (3 – 0)

وحقق فريق الاتحاد فوزًا مهماً على مستضيفه فريق الخليج، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي لعبها الفريقين اليوم في الدمام، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

وجاءت أهداف الاتحاد أولاً عن طريق اللاعب حمد الله في الدقيقة 54، وعند الدقيقة 69 أضاف اللاعب رومارينهو الهدف الثاني, واختتم اللاعب أحمد شراحيلي ثلاثية فريقه بتسجيله للهدف الثالث عند الدقيقة 73.

وبهذا الفوز بقي الاتحاد ثانياً برصيد 44 نقطة، فيما توقف رصيد الخليج عند النقطة 16 في المركز الـ 14.

الاتفاق – الرائد (2 – 1)

وحقق فريق الاتفاق الفوز على مضيفه فريق الرائد، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

أهداف الاتفاق سجلها كوايسون في الدقيقة الـ 45+7 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، فيما جاء الهدف الثاني عند الدقيقة 90+3، عن طريق سنوسي هوساوي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتفاق إلى 22 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 21 في المركز الثاني عشر.