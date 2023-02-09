نادي النصر السعودي: وصلنا جدة لمواجهة الوحدة

وصل نادي النصر السعودي ومقره العاصمة الرياض إلى مدينة جدة في طريقهم لملاقاة نادي الوحدة في المباراة التي ستجمعهما في ملعب الملك عبدالعزيز الدولي بمكة المكرمة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة (7:30 بتوقيت مصر) وذلك ضمن دوري روشن السعودي (الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم).

وضمن إعلان ترويجي مدته 2:21 دقيقة، نشر نادي النصر مقطع فيديو يظهر فيه لاعبي النصر –يتقدمهم كريستيانو رونالدو– وإدارييه يغادرون جواً من الرياض إلى جدة ويشرب بعضهم مشروبات ساخنة وهم مرتدين لباس رياضي.

ويخوض فريق النصر المباراة محتلاً صدارة الدوري برصيد 37 نقطة، في حين يأتي الوحدة في المركز الثالث عشر ولديه 15 نقطة.

ويضم النصر بين صفوفه النجم الدولي كريستيانو رونالدو الطامح إلى مصالحة جماهيره بعد الخروج من بطولة كأس السوبر السعودي بعد خسارته أمام اتحاد جدة.

ومن المنتظر أن تبث مباراة النصر والوحدة عبر فضائية SSC1.

مباراة رونالدو

وضمن برنامج “أكشن مع وليد“، قال المحلل الرياضي سلطان اللحياني عن المباراة المنتظرة بين فريقي النصر والوحدة ببطولة الدوري إن مباراة اليوم هي “مباراة رونالدو“.

وأضاف إن لقاء الوحدة النصر أقرب للنصر بما يمتلكه من قوة هجومية وبغياب تاليسكا، فستكون مباراة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تشكيل النصر المتوقع ضد الوحدة في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: روسي. خط الدفاع: كونان، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، نواف بوشل. خط الوسط: عبد الله الخبيري، لويس جوستافو، سامي النجعي، تاليسكا، بيتي مارتنيز. خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.