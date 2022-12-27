نادي النصر: هل يضم العملاق السعودي النجم الفرنسي نجولو كانتي؟

يسعى نادي برشلونة لضم نجم فريق تشيلسي نجولو كانتي في صفقة انتقال مجانية حيث سيصبح اللاعب الفرنسي حرا في صيف عام 2023 ولم يوقع بعد على أي اتفاق جديد، ولكن سيواجه العملاق الكتالوني منافسة من العملاق السعودي نادي النصر، بحسب موقع “فوتو ميركاتو”.

الصلابة والخبرة الدفاعية

ومن جانبه، قال موقع “باركا يونيفرسال” الذي يُعنى بأخبار فريق برشلونة:

إن نادي برشلونة مهتم بالتعاقد مع كانتي لإضفاء الصلابة والخبرة الدفاعية على خط الوسط حيث سيصبح اللاعب الفرنسي حرا في صيف 2023

لإضفاء الصلابة والخبرة الدفاعية على خط الوسط حيث سيصبح اللاعب الفرنسي حرا في صيف 2023 النادي يهتم بالانتقال المجاني وبالتوقيع مع لاعبين بتكاليف منخفضة في سوق الانتقالات بسبب وضعه المالي

وبالفعل وقع مع بعض اللاعبين في صيف عام 2021 وفي عام 2022.

والنادي يهتم حاليا بكانتي لكن يبدو أن ملاحقتهم له لن تكون سهلة على الإطلاق

فقد ذكر موقع “فوت ميركاتو” أن برشلونة سيواجه منافسة من العملاق السعودي، النصر، على كانتي

رونالدو

ويريد النادي السعودي إضافة كانتي إلى الفريق، ويبدو أنه مستعد بالفعل للتعاقد مع، كريستيانو رونالدو، في يناير /كانون الثاني المقبل بعقد قيمته 200 مليون يورو (212 مليون دولار). كانتي أيضا لا يعارض فكرة اللعب للنصر، وفقا لموقع “فوت ميركاتو”.

مشاكل

وأشار موقع فوتو ميركاتو إلى أن برشلونة والنصر يواجهان بعض المشاكل في سباقهما للتعاقد مع كانتي:

بالنسبة للأول، فإن قيوده المالية هي التي قد تمنعه من منح لاعب خط وسط تشيلسي عقدا مربحا بدرجة كافية

وبالنسبة للثاني، هناك فائض من اللاعبين الأجانب، ويسمح الدوري السعودي للمحترفين بسبعة لاعبين غير محليين، بينما يضم النصر حاليا ثمانية لاعبين.